Dieses Spiel könnte der perfekte Ersatz für Elden Ring sein

Von: Janik Boeck

Teilen

Es gibt Ersatz für Elden Ring. Lords of the Fallen bringt eine ähnlich dichte Atmosphäre in einer kompakteren Spielwelt. Und auch das Gameplay ist stark.

Köln – Elden Ring hat die Gaming-Welt 2022 im Sturm erobert und völlig neue Maßstäbe gesetzt. Vor allem in Sachen Atmosphäre hat der Titel von From Software nahezu alles in den Schatten gestellt, was zuvor an Rollenspielen auf dem Markt war. Mit Lords of the Fallen kommt dieses Jahr ein Soulslike, das in dieser Hinsicht dicht an Elden Ring herankommt.

Name des Spiels Lords of the Fallen Datum der Erstveröffentlichung (Release) 13. Oktober 2023 Herausgeber (Publisher) CI Games Serie Lords of the Fallen Entwickler HEXWORKS Plattformen PC, Xbox Series X/S, PS5, PS4 Genre Action Rollenspiel, Soulslike

Lords of the Fallen steht Elden Ring atmosphärisch in fast nichts nach

Die Atmosphäre von Lords of the Fallen überzeugt: Ingame.de konnte auf der Gamescom 2023 die erste Stunde von Lords of the Fallen spielen. Schon von Anfang an besticht das Spiel durch eine dichte, düstere Atmosphäre. Gepaart mit einem Hauch von Mysterium ergibt sich beim Spieler ein großes Fragezeichen zur Story, das zum Zocken motiviert.

Lords of the Fallen beeindruckt mit atemberaubender Kulisse © CI Games

Ein großer Teil davon sind die zwei Welten, die man bereisen kann. Axiom ist die Welt der Lebenden, welche man automatisch bereist. Dann gibt es noch Umbral, die Welt der Toten. Hier kommt man nur mit seiner Laterne rein, oder wenn man stirbt. Mit der Laterne kann man auch in Umbral reinleuchten – man sieht dann also nur den Teil der Spielwelt als Umbral, den der Schein der Laterne trifft. Stirbt man in Umbral, ist das Spiel vorbei und man startet wieder am Checkpunkt.

Dadurch wirken selbst kleine Areale ziemlich groß, weil man sie quasi doppelt erkunden kann. Das Zusammenspiel funktioniert auch unglaublich gut. Immer wieder muss man nach Umbral reisen, um bestimmte Passagen zu überwinden. Zu lange sollte man dort aber nicht verweilen, denn je länger man bleibt, desto bedrohlicher werden die Gegner, mit denen man sich prügeln muss. Um Umbral zu verlassen, muss man einfach den entsprechenden Ausgang finden.

Wenn ihr Elden Ring geliebt habt, solltet ihr Lords of the Fallen eine Chance geben

Das Gameplay ist extrem gut: Auch in Sachen Gameplay muss sich Lords of the Fallen nicht vor Elden Ring verstecken. Die Steuerung ist präzise und verzeiht Fehler sogar etwas leichter als Elden Ring. Die Schläge fühlten sich in dem Build, der auf der Gamescom verfügbar war, allerdings noch nicht ganz so wuchtig an.

Lords of the Fallen: Umbral bringt eine extrem gute Mechanik mit sich © CI Games

Starker Twist als Mechanik: Besonders die zwei Welten Axiom und Umbral bringen als Mechanik einen erfrischenden Twist in das Gameplay. Stirbt man zum Beispiel in einem Bosskampf, wacht man in Umbral wieder auf und führt den Kampf dort fort – und zwar ohne Einbußen. Der jeweilige Boss hat die gleichen Lebenspunkte wie in Axiom.

Man hat damit quasi zwei Leben in jedem Bosskampf. Vor allem für Neueinsteiger in das Genre dürfte diese Mechanik spannend werden. Lords of the Fallen wird dadurch extrem zugänglich und treibt die erforderliche Frusttoleranz gehörig nach unten.