KI-Assistent loswerden – Einfach My AI in Snapchat entfernen

Von: Joost Rademacher

Teilen

KI-Assistent loswerden – Einfach My AI in Snapchat entfernen © Patrick Seeger/dpa

Snapchat stellt Nutzern jetzt eine eigene KI zur Seite, auch wenn niemand danach fragt. Das Feature „My AI“ lässt sich mit einfachen Schritten deaktivieren.

Santa Monica, Kalifornien – Das KI-Rennen ist im vollen Gange. Software wie Midjourney oder ChatGPT machen scheinbar mit jedem neuen Tag erschreckende Fortschritte und werden immer cleverer, noch dazu haben sie tägliche Tausende von Nutzern. Kein Wunder, dass jetzt auch andere Apps und Unternehmen aufspringen. Selbst Snapchat hat jetzt mit „My AI“ einen KI-Assistenten. Aber nicht alle wollen so eine künstliche Intelligenz im Chat haben.

Wie man My AI einfach aus Snapchat entfernt, lesen Sie hier.

Snap Inc. hat mit My AI einen KI-Assistenten für die Hosentasche entwickelt. Der Chatbot funktioniert ähnlich wie ChatGPT, nur eben in abgespeckter Form. My AI steckt jederzeit im Chat-Fenster von Snapchat und wartet darauf, dass man ihm einen Prompt oder eine Anfrage gibt. Es kann Restauranttipps geben, Gedichte schreiben, Routen planen. Im kleinen Rahmen ist eine Menge möglich, nur sollte man nicht erwarten, dass My AI ganze Essays schreiben kann.