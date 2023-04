7 vs. Wild Staffel 3: Diese 8 Streamer haben sich bei Fritz Meinecke beworben

Von: Aileen Udowenko

7 vs. Wild Staffel 3 steht bei den deutschen Twitch-Stars hoch im Kurs. Direkt nach der Ankündigung der Fortsetzung trudeln bei Fritz Meinecke die Bewerbungen ein.

Hamburg – Die deutsche Streamer-Szene sehnt sich nach Survival-Content. Zumindest bekommt man diesen Eindruck, nach den Reactions der Twitch-Stars auf die Ankündigung von 7 vs. Wild Staffel 3. Schon nach kurzer Zeit melden sich die Streamer nämlich beim Seriengründer Fritz Meinecke höchstpersönlich und bekunden ihr Interesse. Die Survival-Show könnte in diesem Jahr also zur Streamer-Edition werden.

Echter Name Friedrich Meinecke Bekannt als Fritz Geburtstag 24. Mai 1989 Geburtsort Magdeburg Abonnenten auf YouTube 2.730.000 (Stand: April 2023) Follower auf Twitch 436.667 (Stand: April 2023)

8 Twitch-Stars, die bei 7 vs. Wild Staffel 3 als Team antreten wollen

Diese Streamer wollen mit: Die dritte Staffel von 7 vs. Wild wird einiges anders machen als die vorangegangenen Teile. Fritz Meinecke und sein Team haben nämlich ordentlich am Regelwerk der Survival-Show gearbeitet. Dieses Jahr werden die Teilnehmer nicht alleine in die Wildnis geschickt, sondern gehen in zweier Teams an den Start. Diese Änderung scheint besonders Twitch-Stars zu gefallen, denn kurz nach der Ankündigung trudeln schon die ersten Team-Bewerbungen bei den Produzenten der Show ein.

7 vs. Wild Staffel 3: Diese acht Twitch-Stars wollen als Teams antreten © dpa / Phillip Schulze / Elias Nerlich (Montage)

Zwar sind sich noch nicht alle Streamer zu hundert Prozent sicher, ob sie sich der „7 vs. Wild“-Tortur in der Wildnis von Kanada oder Alaska aussetzen wollen, das Interesse ist aber hoch. Diese Streamer könnten in 7 vs. Wild Staffel 3 zu sehen sein.

EliasN97 und Sidney hadern beide noch mit ihrer endgültigen Entscheidung. Denn besonders der Umstand, dass es sowohl in Kanada als auch Alaska Bären gibt, macht dem Duo zu schaffen. Bei Fritz Meinecke hat sich Eli sicherheitshalber aber trotzdem schon gemeldet. Vielleicht bekommen wir in 7 vs. Wild also auch dieses Dreamteam zu sehen. Fibii und Rohat: Auch Fibii und Rohat könnten gemeinsam bei 7 vs. Wild antreten. Allerdings wird hier wohl das Alter zum Problem, denn Fibii ist während der Aufzeichnung noch nicht volljährig. Bei der Survival-Show kommt sie dann wohl auch nicht mit einem Mutti-Zettel weiter.

Streamer bei 7 vs. Wild Staffel 3 – Nicht alle Twitch-Stars überzeugt

Keine Teilnehmer: Auch wenn es fast so scheint, aber nicht alle Streamer haben Lust auf das Survival-Format. Willy erteilte EliasN97 direkt einen Korb, als dieser ihn anrief und zur möglichen Teilnahme befragte. Auch der Twitch-Star Unge enttäuschte bereits einige Fans. In einem Livestream schloss er nämlich ebenfalls seine Teilnahme aus. Für ihn käme es während der 14 Tage nicht infrage, ein Tier zu essen.

Wer tatsächlich Kandidat bei 7 vs. Wild Staffel 3 wird, steht noch nicht fest. Aber Fritz Meinecke und sein Team können schon jetzt aus einer Flut an Streamer-Bewerbungen wählen. Und vielleicht sehen wir am Ende wirklich Trymacs und MontanaBlack in Alaska gemütlich um ein Feuer sitzen.