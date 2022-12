7 vs. Wild: Der wahre Gewinner – Diese Teilnehmer haben die meisten Abos geholt

Von: Janik Boeck

Teilen

7 vs. Wild: Abos © Unsplash / IMAGO: YAY Images / YouTube: Fritz Meinecke (Montage)

In 7 vs. Wild kämpfen sieben wagemutige Abenteurer ums Überleben und den Sieg. Der wahre Gewinner steht aber schon vor dem Staffelfinale fest.

Isla San Jose, Panama – 7 vs. Wild ist nicht nur ein knallharter Überlebenskampf. Im Dschungel wird mit Challenges geprüft, wer auf sich allein gestellt am besten klarkommt. Die wahren Gewinner haben aber nichts mit den Herausforderungen des Formats von Fritz Meinecke zu tun. Die Teilnehmer gewinnen durch die Serie nämlich auch viel Aufmerksamkeit.

ingame.de zeigt den wahren Gewinner von 7 vs. Wild.

Die Analyse beschränkt sich auf die YouTube-Abos. Exakte Daten lassen sich von außen allerdings nicht erheben. Nur die Teilnehmer selbst wissen genau, wie viele Abonnenten sie durch 7 vs. Wild gewonnen haben.