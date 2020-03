Schläge für Schminke: Tochter (2) von Youtuberin ruiniert ihr Heiligtum

Make-up wichtiger als Kind

Der nächste Skandal rumd um Youtuber. Eine Youtuberin hat ihr Kind schwer geschlagen, nachdem Sie an ihrem Schmick-Helligtum war.

Junge Mutter schlägt Tochter (2) wegen kaputter Make-up-Palette

wegen kaputter Make-up-Palette 22-jährige YouTuberin rechtfertigt sich auf Twitter für ihre Tat.

rechtfertigt sich auf Twitter für ihre Tat. Bestürzte Eltern fordern Gerechtigkeit.

USA – Eine junge amerikanische Mutter schlägt ihre Tochter wegen einer Make-up-Palette. Danach bringt sie ein Video heraus, in dem man ihr zweijähriges Kind schreien hört. Nachdem dieses Video viral gegangen ist, meldet sich die 22-jährige YouTuberin wieder zurück. Jetzt behauptet die Mutter, sie hätte ihre Tochter nicht verletzt, nur ihre Gefühle.

YouTuberin veröffentlicht Video, nachdem sie ihre Tochter verprügelt hat

Die YouTuberin Michelle Grace betreibt im Internet einen nicht gerade berühmten Beauty-Kanal, auch wenn diese dort regelmäßig Videos von Schminktipps veröffentlicht. Doch in den letzten Tagen bekam die Amerikanerin immer mehr mediale Aufmerksamkeit durch ein inzwischen gelöschtes Video.

Am 27.02.2020 veröffentlicht die YouTuberinein Video, in dem man ein Kind hört, wie es im Hintergrund laut schreit. In gereiztem Tonfall berichtet die 22-jährige Mutter vor laufender Kamera, davon, dass es sich dabei um ihre kleine Tochter handelt. Den Grund für die Tränen lässt Michelle Grace zunächst unerwähnt. Stattdessen heißt es, das 2-jährige Mädchen habe die Make-up-Palette der Mutter gefunden und mit dieser gespielt. Ein Vorfall welcher im Haus der Beauty-YouTuberin wohl schon öfter stattgefunden hat.

„Egal wie oft ich ihr sage nicht mit meinem Make-up zu spielen, tut sie es trotzdem. Egal wo ich es verstecke, sie findet es. An diesem Punkt brauche ich mittlerweile einen Safe mit Nummern", beschwert sich die YouTuberin mit verzweifelter Stimme

Die Tochter von Michelle Grace ist erneut in die Make-up-Paletten geraten und hat sich an ihnen ausgetobt. Mehrere Paletten seien verschmiert und unbrauchbar geworden, behauptet die US-Amerikanerin vor laufender Kamera. Dann folgt der Paukenschlag. Laut eigener Aussage habe die 22-jährige YouTuberin ihre Tochter gerade geschlagen. Das junge Mädchen sei selbst schuld an ihrem Schicksal. „Meine Hand tut weh, weil ich sie grade geschlagen habe. Ich habe ihr aber gesagt; sie soll mir zuhören“

Zu einem späteren Zeitpunkt im Video beteuert Michelle, der Gewaltakt sei ein Einzelfall gewesen: „Normalerweise schlage ich mein Kind nicht, außer es ist wirklich notwendig. Dann gibt es einen Hieb. Und es tut fast nicht weh. Sie weint dann nur 5 Sekunden lang.“

Dennoch heißt es vonseiten der YouTuberin zunächst, ihre Prügel sei gerechfertigt. Schließlich handele es sich bei der mutwillig zerstörten Palette nicht um gewöhnliches Make-up, sondern eine Ausgabe des YouTubers und Beauty-Gurus James Charles. Laut Michelles Aussage war dies ihre Lieblingspalette, sie müsste bis nach Weihnachten warten für eine Neue. Die Paletten kosten bis zu 50 Euro.

Wegen dieser Palette schlug Michelle ihre Tochter

Prügelnde YouTube-Mutter bricht nun ihr Schweigen "[..] habe sie geschlagen. Aber nicht hart."

Das schockierende Video der YouTuberin erreicht in kürzester Zeit mehrere hunderttausend Aufrufe, bevor der Clip und YouTube-Kanal von Michelle Grace gelöscht wurden. Die 22-Jährige äußerte sich zu diesem Vorfall zunächst nicht. In einem neuen Statement bricht Michelle Grace nun ihr Schweigen. Sie richtet die Nachricht an alle Fans und reagiert auf den Medienrummel, den sie durch ihr Video erhalten hat.

Auf Twitter zeigt sie sich reumütig: "Hi, was ich getan habe, hätte ich niemals tun sollen. Ich habe aus meinen Emotionen heraus gehandelt und ein Fehlurteil gefällt." Die Tat selbst gesteht sie hier jedoch nicht explizit. Stattdessen entschuldigt sich die junge Mutter für ihre Wortwahl auf YouTube: "Davon abgesehen tut es mir wirklich leid, was alles falsch gelaufen ist. Es war eine schlechte Wortwahl und das gebe ich zu".

Dass der 22-Jährigen das Wohl ihrer Tochter mehr am Herzen liegt als der Zustand ihrer Make-up-Palette, beteuert sie ebenfalls: "[Name des Kindes] ist ein glückliches und gesundes 2,5 Jahre altes Mädchen. Sie ist nicht verletzt und ihr geht es gut. Ich hätte es nicht aussehen lassen dürfen, als wären materialistische Dinge wichtiger als sie, vertraut mit, so ist es nicht. Ich habe verstanden, wo ich falsch lag. Ich liebe sie mehr als alles und jeden. Habe ich schon immer.

Merklich überfordert vom plötzlichem Medieninteresse zieht sie sich mit den folgenden Worten aus sämtlichen Social Media-Kanälen zurück: "Alle sind sauer auf mich. Und das verstehe ich. Ich musste einen Schritt zurücktreten und alles privatisieren und meine Kommentare abschalten, um die Situation zu überdenken", heißt es. Ich möchte mein Bestes geben, um diese Situation richtigzustellen und vorwärtszukommen, damit ich eine bessere Mutter für [Name des Kindes] sein kann", räumt sie ein.

Doch das Statement geht noch weiter. Zu ihrer Rolle als junge Mutter äußert sich Michelle Grace auf Twitter wie folgt: "Ich bin eine junge Mutter und alles andere als perfekt. Aber ich bin eine gute Mutter. Mein Video und meine gemischten Gefühle haben das überhaupt nicht gezeigt und es tut mir wirklich leid. Ich lerne immer noch über das Elternsein. Es ist nicht leicht. Ich denke, es wird nie leicht sein. Ich hoffe eines Tages, dass ihr alle das Gute in mir sehen werdet."

Anschließend gibt sie ihre Gewalttat explizit zu und bittet um Vorschläge und Hilfe von anderen Eltern. "Ja, ich habe sie geschlagen. Aber nicht hart" lautet ihr resigniertes Fazit nach der Prügel-Tat. Sie möchte verhindern, dass eine derartige Entgleisung in Zukunft noch einmal passiert. Im gleichen Atemzug bittet sie jedoch nicht um Vergebung und will sich auch selbst keine attestieren. Dennoch möchte die YouTuberin mit der Hilfe anderer zu einem besseren Menschen werden. Dass damit auch ein externes Eingreifen der Behörden gemeint sein könnte, lässt die junge Mutter abschließend ebenfalls durchblitzen: "Ja, die Autoritäten sind involviert und untersuchen die Situation."

Dies sind nicht die einzelnen Gewaltfälle, die bei YouTubern oder Streamern vorkommen.

Fans und besorgte Eltern reagieren empört auf Prügel-Video der YouTuberin

Auf das Statement wird mit gemischten Gefühlen reagiert. Viele Zuschauer sind verärgert und wollen, dass Michelle Grace ihr Kind weggenommen wird. Auf YouTube häufen sich Videos, in denen andere Nutzer der Plattform auf das Skandal-Video reagieren und ihre Meinung abgeben. Einige wollen der 22-jährigen Mutter aber tatsächlich helfen. So versuchen sie Michelle zu überzeugen, dass der Kinder- und Jugendschutzdienst keine schlechte Lösung sei. Dort könne man ihre aggressiven Tendenzen lösen und psychiatrische Probleme aufarbeiten.

Andere zitieren ihre Entschuldigung und beschuldigen sie, ihre Tat verharmlost zu haben. Michelle selbst antwortet auf solche Kommentare mit der Antwort, die Tweets und Nachrichten würden alle übertreiben. Sie hätte ihre Tochter angeblich "nicht so hart geschlagen". Mittlerweile versucht der Vater der 2-jährigen Tochter das alleinige Sorgerecht zu erkämpfen. Auf Reddit meldet sich der junge Vater mit einem Statement zum Prügel-Skandal.

