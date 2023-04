Mit „Elternzettel“ zu 7 vs. Wild – Junge Streamerin verzweifelt an Teilnahmebedingungen

Von: Aileen Udowenko

7 vs. Wild Staffel 3 mit „Elternzettel“ – Fibii sucht Schlupfloch für Teilnahme © Fibii / 7 vs. Wild (Montage)

Die Streamerin Fibii würde gerne bei 7 vs. Wild Staffel 3 als Kandidatin antreten. Allerdings macht ihr wohl das eigene Alter einen Strich durch die Rechnung.

Hamburg – 7 vs. Wild Staffel 3 wird dieses Jahr in einer Team-Edition stattfinden. Viele Streamer zeigen dieses Jahr Interesse an der Survival-Show. Auch die Twitch-Stars Fibii und Rohat würden gerne als Duo in die Wildnis. Allerdings stehen sie schon mit der Bewerbung vor einem großen Problem.

Fibii und Rohat sind auf Twitch zu einem unzertrennbaren Duo geworden. Kein Wunder also, dass die beiden auch darüber nachdenken, sich bei der Survival-Show von Fritz Meinecke als Team zu bewerben. Auch andere Twitch-Stars haben sich bereits bei 7 vs. Wild Staffel 3 beworben.