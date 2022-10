Modern Warfare 2: Prestige im Multiplayer – Fans von System enttäuscht

Von: Janik Boeck

Modern Warfare 2: Prestige-System enttäuscht Fans

Modern Warfare 2 ist endlich erschienen. Nach dem maximalen Level ist im Multiplayer aber noch nicht Schluss. Das Prestige-System enttäuscht die Fans allerdings.

Santa Monica, Kalifornien – Nach langem Warten ist Modern Warfare 2 endlich vollständig erschienen. Die Fans stürzen sich bereits eifrig in den Multiplayer und erklimmen die virtuellen Ränge, um alles freizuschalten, was das Spiel zu bieten hat. Nun fragen sich aber viele, wie es danach weitergeht, denn auch Modern Warfare 2 enthält ein Prestige-System.

ingame.de verrät, wie das Prestige-System funktioniert und was Fans davon halten.

Kurzum: ja. Der Multiplayer von Modern Warfare 2 ist gestartet und die Spieler steigen schon fleißig Stufen auf. Nach dem maximalen Level von 55 ist aber noch nicht Schluss, denn auch in Modern Warfare 2 gibt es Prestige-Ränge.