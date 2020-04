Modern Warfare 2 Remastered: Multiplayer Details geleakt

CoD:MW2R

Bisher gibt es in Sachen Modern Warfare 2 Remastered nur Single Player Inhalte. Ein Leak verrät jetzt die ersten Details zu den Inhalten des Multiplayers.

Activision feiert aktuell große Erfolge mit Call of Duty Modern Warfare und Warzone .

feiert aktuell große Erfolge mit und . Laut Leak soll Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered noch in 2020 kommen.

soll noch in 2020 kommen. Leaker sagt, dass CoD MW2 Remastered nur die MW2 Maps in MW (2019) sein wird.



Kalifornien - Call of Duty Modern Warfare 2 von Activision* ist im Jahr 2009 für Windows PC, Xbox 360, Playstation 3 und später auch für Nintendo DS und MacOS erschienen und soll in der Entwicklung mehr als 50 Millionen Dollar gekostet haben. Der Entwickler von Modern Warfare 2 war, wie auch beim aktuellen Call of Duty Modern Warfare* und der Battle Royale Auskopplung Call of Duty Warzone, das Studio Infinity Ward aus Kalifornien.

Call of Duty Modern Warfare 2 Remaster: Leak mit mehr Infos zum Multiplayer

Nachdem Call of Duty* 4: Modern Warfare sein Remaster im Jahr 2016 neben dem Release von Infinite Warfare erhalten hat, gehen viele Fans davon aus, dass bald auch Modern Warfare 2 in einer Remastered-Version erscheinen könnte*. Auf dem offiziellen Twitter Account von Activision gibt es jedenfalls keine Informationen dazu. Stattdessen wird über den neuen Content zu CoD Modern Warfare berichtet.

BREAKING: New content is coming to Call of Duty Modern Warfare later this week.



✔️ New Map

✔️ New Operator

✔️ New Warzone Weapons

✔️ & Morehttps://t.co/0FVnW00RnT — Call of Duty Modern Warfare News (@MWModernWarfare) March 23, 2020

Der Leaker Okami13, der auch schon Details zu Call of Duty Warzone* und den Gunfight Modus korrekt vorausgesagt hatte, erklärte via Twitter, dass an einem MW2 Remaster gearbeitet wird, man aber nicht mit einem direkten Remaster des Multiplayer rechnen solle. Der Twitter-Account wurde von Twitter bereits gelöscht. Ob Activision den Leak* damit verhindern möchte oder Okami diesen selber gelöscht hat, ist unklar.

CoD MW2 Remaster könnte Modern Warfare (2019) mit MW2 Maps sein

Viele Fans und Spieler von Call of Duty Modern Warfare 2 haben auf ein komplettes Remaster von MW2 gehofft, doch sie wurden durch die Aussage von Okami13 herb enttäuscht, denn Okami sagte in seinem Leak-Posting: "Es wird kein komplettes MW2 Remastered werden, stattdessen nehmen sie die Maps aus MW2 und fügen sie zu Modern Warfare (2019) hinzu, um nicht die Modern Warfare Spieler zu verlieren und die Communities aufzuspalten." Außerdem soll angeblich Call of Duty Black Ops 5* (ingame.de* berichtete) Ende des Jahres erscheinen und dies wäre eine weitere Konkurrenz im eigenen Haus von Activision. Der bekannte Leaker "TheGamingRevolution" will einen kleinen Hinweis zu BO5* im aktuellen Modern Warfare gefunden haben.

+ Die Verwendung der Modern Warfare 2019 Engine für CoD MW2 Remastered würde Activision viel Geld sparen © Activision Auch wenn Okami damals mit seinen Leaks zu Call of Duty Warzone und dem Gunfight Modus richtig lag, muss es nicht zwangsläufig bedeuten, dass er auch jetzt recht mit seiner Aussage hat, allerdings ist sein Leak sehr interessant und würde für Activision und Infinity Ward durchaus Sinn in jeder Hinsicht machen.

Aktuell zieht Activision in den Kampf gegen Cheater in Call of Duty Warzone und hat in einem Posting die Maßnahmen gegen die Cheater* vorgestellt.

Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered: Noch keine Information von Activision

Activision und Infinity Ward aus Kalifornien haben zu den Leaks noch keine Stellung genommen. Es gibt auch keine Hinweise darauf, wann wir mit Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered rechnen können. Der bekannte Leaker "TheGamingRevolution" hat erst kürzlich auf Twitter gepostet, dass Activision sogar schon ein Entwicklerstudio mit der Arbeit an Call of Duty Modern Warfare 3 Remastered* beauftragt hat.

Durch einen Leak im Playstation Store wurde nun bekannt, dass Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered* am 31.3.2020 erscheint.

*ingame.de ist Teil des bundesweiten Redaktionsnetzwerkes der Ippen-Digital-Zentralredaktion.

Quelle: ingame.de

Rubriklistenbild: © Activision