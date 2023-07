Modern Warfare 3 wird wirklich in Warzone enthüllt – Leaks offiziell bestätigt

Von: Janik Boeck

Modern Warfare 3 wird in Warzone enthüllt. Das neue Call of Duty bekommt ein Reveal-Event im Battle Royale. Das ist bisher zur Ankündigung bekannt.

Santa Monica, Kalifornien – Modern Warfare 3 soll noch in diesem Jahr das nur mittelmäßig beliebte MW2 beerben. Das Spiel, das eigentlich erst als Erweiterung geplant war, wird standesgemäß mit einem Reveal-Event in Warzone angekündigt. Fans müssen auch nicht mehr allzu lange darauf warten. Das ist bisher zur Ankündigung von Modern Warfare 3 in Warzone bekannt.

Name des Spiels Call of Duty: Modern Warfare III (vermutlich) Release 10. November 2023 (vermutlich) Publisher Activision Reihe Call of Duty Entwickler Sledgehammer Plattform PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Genre First-Person Shooter

Modern Warfare 3: Ankündigung findet in Warzone statt – Reveal-Event steht kurz bevor

Modern Warfare 3 wird in Warzone angekündigt: Leaks über ein Reveal-Event zu Modern Warfare 3 gab es schon länger. Inzwischen wurden diese Gerüchte offiziell bestätigt. Auf dem „Call of Duty“-Twitter-Kanal wurde zunächst eine Umfrage gepostet, ob Waffen aus Modern Warfare 2 übertragen werden sollten. Weil man nur mit „Ja“ antworten konnte, macht MW3 schon jetzt etwas besser als MW2 und Warzone.

Wann kommt die Ankündigung? Unter dem Post hieß es weiter: „Haltet nach den ersten Details zum [GESCHWÄRZT] Reveal-Event in der Season 5 Ankündigung Ausschau.“ Damit steht fest, dass das Ankündigungsevent von Modern Warfare 3 im Laufe der Season 5 von Warzone und MW2 stattfinden wird. Ein genaues Datum steht noch nicht fest, Season 5 startet aber Anfang August. Lange müssen Fans also nicht mehr warten.

Wie läuft ein Reveal-Event ab? Das Reveal-Event findet meist als gesonderter Spielmodus in Warzone statt. Für Black Ops Cold War musste man in einer Runde Battle Royale einige Aufgaben erledigen und anschließend zum Stadion auf Verdansk laufen. Für CoD Vanguard musste man einen gepanzerten Zug zerstören. Absolviert man die Aufgaben des Events, bekommt man am Ende den Ankündigungstrailer zum neuen Call of Duty – in diesem Fall Modern Warfare 3 – zu sehen. Was die Aufgaben des nächsten Reveal-Events sein werden, ist bisher nicht bekannt.

Modern Warfare 3 wird in Warzone angekündigt – das ist zum Spiel bekannt

Das ist zu Modern Warfare 3 bekannt: Leaks zufolge feiert Modern Warfare 3 im November Release und bringt gleich eine neue Map für das Battle Royale mit. Aber auch der Multiplayer wird mit neuen Inhalten versorgt. Eigentlich war lange die Rede davon, dass Call of Duty 2023 nur eine Erweiterung von MW2 wird. Activision scheint aber die Pläne geändert zu haben, weshalb jetzt Modern Warfare 3 kommt. Auf geleakten Bildern waren bereits Klassiker-Maps für MW3 zu sehen.

Modern Warfare 3: Reveal-Event steht an © Activision (Montage)

Wie umfangreich MW3 nach der Kursänderung noch wird, bleibt abzuwarten. Allerdings ist schon jetzt klar, dass es jede Menge neue Schießeisen geben wird. Die geleakten Waffen aus Modern Warfare 3 verwirren Fans mit ihren Namen.