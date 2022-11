Modern Warfare 2: Farbige Namen erstellen – So machen Sie ihren Clantag bunt

Von: Joost Rademacher

Teilen

Modern Warfare 2: Farbige Namen erstellen – So wird es bunt in der Lobby © Activision (Montage)

In Modern Warfare 2 kann man den Clantag anpassen, um ihn im Spiel bunt aussehen zu lassen. Mit nur ein paar Schritten kommt Farbe auf das Scoreboard.

Hamburg – Im Multiplayer von Modern Warfare 2 geht es nicht immer nur um eine möglichst hohe Position im Scoreboard oder eine starke K/D. Manchmal will man auch einfach ein bisschen Flair beim Ballern beweisen. Das geht zum einen mit schicken Trickshots, zum anderen aber auch mit kleineren Kniffen wie einem farbigen Namen oder Clantag.

Wie man in Modern Warfare 2 den eigenen Namen farbig einstellt, zeigt ingame.de

Um den Namen in Modern Warfare 2 mit ein wenig Farbe zu versehen, sind nur ein paar einfache Schritte nötig. Jede Zahl von 0 bis 9 steht in den Farbeinstellungen von Modern Warfare 2 für eine bestimmte Farbe. Auch einige Sonderzeichen haben ihre eigene Farbzuordnung, man kann also aus einer recht großen Sammlung an Farben auswählen.