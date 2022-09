Modern Warfare 2: FoV-Slider endlich auch für die PS5

Von: Niels Olesen

Modern Warfare 2: FoV-Slider für PS5 entdeckt – Langersehntes Feature kommt für Konsole © Activision (Montage)

Ein langersehntes Feature für Modern Warfare 2 ist der FoV-Slider. Jetzt können sich Fans freuen, denn die Funktion wurde auf der PS5 entdeckt.

Santa Monica, Kalifornien – Die Call of Duty-Reihe bekommt dieses Jahr großen Zuwachs. Neben Warzone 2 soll auch endlich Modern Warfare 2 erscheinen. Spieler des beleibten Activision-Titels wünschen sich schon länger einen FoV-Slider für die Konsole. In der Beta vom neuem Modern Warfare Teil scheint sich dieser Wunsch zu erfüllen. In den MW2 Dateien der PS5 haben Spieler nämlich eine Entdeckung gemacht.

ingame.de zeigt wie der FoV-Slider in Modern Warfare 2 für PS5, die PS5 bestätigt wurde.

Der Begriff FoV steht für Field of View, also das Sichtfeld, welches ihr habt. Mit einem FoV-Slider kann man die Weite dieses Sichtfeldes individuell anpassen. So kann man mehr, oder weniger, von der Umgebung sehen.