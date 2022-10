Modern Warfare 2: Ganze 8 Tage früher zocken – Alles zum Early Access

Von: Janik Boeck

Teilen

Modern Warfare 2: Early Access © Activision (Montage)

Man kann Modern Warfare 2 ganze acht Tage vor allen anderen Spielen. Hier erfahren Sie, wie Sie Early Access zum neuen Call of Duty bekommen.

Santa Monica, Kalifornien – Ende Oktober erscheint das neue Modern Warfare 2 von Activision. Die Fans warten bereits ungeduldig auf den Start des nächsten Call of Duty. Wer schon früher die virtuellen Bleispritzen glühen lassen will, kann sich Early Access für Modern Warfare 2 sichern.

ingame.de verrät, wie Sie Early Access zu Modern Warfare 2 bekommen und was der Haken an der Sache ist.

Mehr zum Thema Modern Warfare 2 eine Woche früher spielen – so bekommt ihr Early Access

Der offizielle Release von Modern Warfare 2 ist am 28. Oktober. Wenn Sie Early Access haben, können Sie aber schon eine Woche vorher einen Blick ins Spiel werfen. Dann dürfen Sie nämlich schon am 20. Oktober das virtuelle Blei in Modern Warfare 2 fliegen lassen.