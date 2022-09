Modern Warfare 2: Infinity Ward lässt Fans hängen – Feedback scheint nutzlos

Von: Aileen Udowenko

Modern Warfare 2: Infinity Ward ignoriert Fan-Feedback – Spieler fühlen sich hintergangen © Infinity Ward

Die Beta von Modern Warfare 2 sorgte bei einigen Fans für Kritik wegen eines fehlenden Minimap-Features. Doch Infinity scheint das Spieler-Feeback nicht zu interessieren.

Los Angeles, USA – Modern Warfare 2 wird von den Fans sehnlichst erwartet und vorab konnten sich die Spieler auch schon in der Beta-Version des Titels austoben. Doch nicht jede Neuerung des Shooters gefiel den Fans. Denn viele Beta-Spieler kritisierten das Fehlen eines beliebten Minimap-Features im Multiplayer. Infinity Ward äußerte sich bereits zu dem Feedback, doch es scheint nicht so, als würde der Entwickler ernsthaft darüber nachdenken, die Wünsche umzusetzen. Auch Insider und ehemalige Profis meldeten sich nun zu Wort und sind enttäuscht von Infinity Ward.

ingame.de verrät, warum die Fans so enttäuscht von Infinity Ward sind.

Infinity Ward begründet seine Entscheidung, die klassische Minimap nicht wieder einzuführen, damit, dass Spieler nicht mehr nur roten Punkten nachjagen, sondern die Gegner selber lokalisieren sollen. Es soll auch kein Spieler dafür „bestraft“ werden, seine Waffe abzufeuern.