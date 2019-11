Viele neue Inhalte

+ © Infinity Ward Modern Warfare: Neuer Leak zeigt Waffen-Tarnungen, Skins, Embleme und mehr © Infinity Ward

Der Dataminer "That1MiningGuy" hat wieder diverse Inhalte für Call of Duty: Modern Warfare entdeckt und diese auf seinem Twitter-Account veröffentlicht. Wir zeigen, was Infinity Ward in nächster Zeit für die Spieler parat haben könnte.

Modern Warfare bringt neue Skins für die Operatoren

Es wird animierte Player Cards geben

Es sind zahlreiche neue Waffen-Skins geleaked

Als Modern Warfare am 25. Oktober erschienen ist, kamen viele Neuerungen in das Spiel, die es vorher so nicht gegeben hatte. Insbesondere das Level-System wurde komplett überarbeitet, wobei auf das Prestige-System der letzten Jahre komplett verzichtet wurde. Im neuen System gibt es jetzt saisonale Challenges und Tests, die der Community erlauben bestimmte Inhalte freizuschalten. Es gibt schon jetzt eine hohe Zahl an kosmetischen Inhalten, die man freischalten kann. Der aktuellste Leak von "That1MinigGuy" zeigt, was man von Modern Warfare in dieser Richtung in Zukunft erwarten kann.

Die Operatoren bekommen viele neue Skins und Outfits

Mit dem Erscheinen von Modern Warfare gab es insgesamt 20 Operatoren. Neun für die Coalition und neun für die Allegiance Fraktionen, jeweils mit einem Standard-Skin zur Auswahl. Aus dem Leak wird ersichtlich, dass es bald noch weitere Skins für die Operatoren geben wird.

+ Modern Warfare Leak zeigt neue Operatoren Skins © That1MinigGuy/Infinity Ward

Es wird nicht nur unterschiedliche Farbvarianten für die Outfits geben, sondern es wird wohl auch unterschiedliche Anpassungsmöglichkeiten für das Aussehen der Operatoren geben. Aktuell hat jeder Charakter drei Skins, die Sie freischalten können. Laut der geleakten Bilder würde jeder Operator weitere Skins und Anpassungsmöglichkeiten erhalten.

Neue animierte Player Cards für besonders schwierige Challenges

Ein weiterer Leak sind Bilder von animierten Player Cards aus Modern Warfare. Aus den bisherigen Call of Duty Reihen ist bekannt, dass Sie diese animierten Karten nach Abschluss von besonders schwierigen Aufgaben erhalten.

+ Modern Warfare Leak zeigt die neuen Sticker © That1MinigGuy/Infinity Ward So wie es auf den geleakten Bildern aussieht, wird jede Abschuss-Serie ihre eigene Player Card bekommen. Hier können Sie alle 155 geleakten Player Cards sehen.



Interessant sind auch die neuen Sticker, die Sie auf ihren Waffen verwenden können. Hier gibt es eine große Auswahl an unterschiedlichsten Stickern, welche Sie bei der Anpassung ihrer Waffe verwenden können.

Zahlreiche neue Waffen-Skins für Modern Warfare

Bei den Waffen-Skins für Modern Warfare wird es in Zukunft wohl auch eine noch größere Auswahl geben. Allerdings ist noch unklar, ob sie für exklusive Blaupausen sein werden, oder für alle Waffentypen verwendbar sind. Es dauert einige Zeit, bis Sie ihre Waffen auf das nötige Level gespielt haben, um alles Zubehör nutzen zu können. Damit Sie dabei keine Zeit verschwenden, haben wir für Sie einen Modern Warfare Waffen Guide geschrieben. Es gibt aber auch unterschiedlich gute Waffen die sich für bestimmte Klassen eignen. Dafür haben wir ebenfalls einen Klassen-Waffen Guide für Modern Warfare veröffentlicht.

+ Modern Warfare Leak zeigt die neuen Waffenskins © That1MinigGuy/Infinity Ward

Neben einem pinken Waffen-Skin gibt es auch viele klassische mattschwarze Skins. Auch eine Uzi mit der amerikanischen Flagge als Skin gibt es zu sehen. So wie es aussieht, gibt es in Zukunft also enorm viele neue Inhalte für Modern Warfare.

Da die saisonalen Inhalte eine große Rolle in Modern Warfare spielen, ist dies jedoch nicht allzu verwunderlich.