Modern Warfare 2 will Koop wieder gut machen – Special Ops bringt anspruchsvolle Raids

Von: Janik Boeck

Modern Warfare 2 hat alles, um ein Hit zu werden. Auch der neue „Special Ops“-Modus wirkt auf den ersten Blick spannend. Er bringt harte Raids wie in Destiny 2.

Santa Monica, Kalifornien – Modern Warfare 2 dürfte für Fans von AAA-Shootern ein Muss werden. Damit das neue Call of Duty ein echter Hit wird, greift Entwickler Infinity Ward gleich an mehreren Fronten an. Zur Kampagne und dem Multiplayer soll Special Ops eine zweite Chance erhalten. Im Koop-Modus sollen später auch Raids wie in Destiny 2 hinzugefügt werden.

ingame.de verrät, war hinter Special Ops und den Raids in Modern Warfare 2 steckt.

Nachdem der „Special Ops“-Modus in Modern Warfare 2019 nichts anderes als ein Flop war, will Infinity Ward das Thema Koop-Missionen in Modern Warfare 2 noch einmal angehen.