MontanaBlack im Dschungelcamp – Nur unter dieser Bedingung käme es zur Teilnahme

Jetzt schon Z-Promi?

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Josh Großmann schließen

Weitere schließen

Auf Twitch ist kaum jemand so bekannt wie MontanaBlack. Seine Fans wollen den Star-Streamer im Dschungelcamp sehen – die Summe müsste RTL hinblättern.

Buxtehude – Marcel Eris kennt man auf Twitch als MontanaBlack. Der Streamer gehört zu den bekanntesten Gesichtern der Plattform und hat mit Abstand die meisten Follower in Deutschland. Nicht nur auf Twitch, sondern auch in Events außerhalb seiner Streams verfolgen seine Fans jeden seiner Schritte. Doch würde MontanaBlack nur gegen hohe Bezahlung am Dschungelcamp auf RTL teilnehmen.

Vollständiger Name Marcel Thomas Andreas Eris Bekannt als MontanaBlack Geburtstag 02. März 1988 Geburtsort Buxtehude Abonnenten auf YouTube 2.910.000 (Stand März 2023) Follower auf Twitch 4.900.000 (Stand März 2023)

MontanaBlack: Dschungelcamp-Teilnahme nur gegen horrende Summe – So viel muss RTL zahlen

Was ist passiert? Zu Beginn des Jahres begeisterte „Ich bin ein Star – Hol mich hier raus!“ wieder etliche Menschen. Mit über 4 Millionen durchschnittlichen Zuschauern pro Episode ist das Dschungelcamp zwar nicht mehr so beliebt wie vor 10 Jahren, sorgt aber weiterhin für rege Diskussionen. Die Fans von MontanaBlack sehen verschenktes Potenzial in der ausbleibenden Teilnahme des Twitch-Streamers und fragen ihn direkt, wie hoch sein Preis ist.

Zahlen des Dschungelcamps Die Reality-Show auf RTL wird seit 2004 ausgestrahlt. Bei bisher 16 Staffeln ist eindeutig, dass „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ Ein echter Erfolg ist. Seine Spitze hatte die Show zwischen 2011 und 2016 mit durchschnittlich 7,28 Millionen Zuschauern. Seit 2017 zeigt sich ein Trend nach unten, der mit 2,48 Millionen Zuschauern in 2021 endete. 2022 und 2023 könnte die RTL-Show wieder über 4 Millionen Menschen vor die Bildschirme bringen. (via Statista)

Auf Instagram beantwortet der 35-jährige Streamer hin und wieder die Fragen seiner Fans, wenn er Zeit überbrücken möchte. Dieses Mal erreichte ihn die Frage, ob er ins Dschungelcamp gehen würde. MontanaBlack hat eine klare Vorstellung davon, was ihm RTL zahlen müsste, damit er sich in den Sumpf aus Z-Promis und tierischen Leckereien begibt.

So viel muss RTL zahlen: Für ein bis zwei Millionen Euro würde sich MontanaBlack ins Dschungelcamp gehen. Also etwa 70.000 bis 140.000 Euro würde der Streamer für seinen täglichen Aufenthalt bei der 14-tägigen Show verlangen. Wenn man das Einkommen von MontanaBlack betrachtet, scheint eine tägliche Gage in Höhe seines Twitch-Monatslohns doch sehr utopisch.

+ MontanaBlack im Dschungelcamp – So viel Geld müsste RTL für den Streamer hinblättern © RTL/Imago/Unsplash (Montage)

Allerdings schreibt der Streamer, dass er für diese Summe lediglich darüber nachdenken würde. Selbst bei einer so hohen Gage scheint der Streamer noch nicht vollständig überzeugt zu sein. MontanaBlack sagte beim Arctic Warrior 2023 ab, denn die Kälte in Finnland lässt ihn schon zu Hause zittern – vor Angst.

MontanaBlack verlangt 2 Millionen Euro fürs Dschungelcamp – So viel verdienen die Stars in der Show

Die Gagen der Teilnehmer: Wie eine Recherche der BILD ergab, sind die Vorstellungen von MontanaBlack extrem hoch. Die Stars von der Show bekommen Gagen in unterschiedlicher Höhe – gemessen an ihrer relativen Bekanntheit zueinander. Ein Influencer oder eine Influencerin sollen weitaus weniger bekommen, als bekanntere Reality-TV-Stars. Hier sind die Gagen der Dschungelcamp-Teilnehmer 2023.

Teilnehmer Gage Cecilia Asoro 20.000 bis 40.000 Euro Jolina Mennen etwa 50.000 Euro Tessa Bergmeier 40.000 bis 55.000 Euro Verena Kerth etwa 60.000 Euro Jana Pallaske etwa 60.000 Euro Claudia Effenberg 80.000 bis 150.000 Euro Gigi Birofio 20.000 bis 40.000 Euro Cosimo Citiolo 20.000 bis 40.000 Euro Papis Loveday etwa 50.000 Euro Lucas Cordalis 80.000 bis 150.000 Euro Martin Semmelrogge 80.000 bis 150.000 Euro

Der Twitch-Streamer verlangt also mehr pro Tag, als manche Teilnehmer für ihren gesamten Aufenthalt bekommen. Bei den Gagen anderer Social-Media-Stars hat sich MontanaBlack mit seiner Vorstellung wohl etwas verschätzt, jedoch lässt sich darüber streiten, wer mehr Einfluss in der Unterhaltungsbranche hat – MontanaBlack oder Jolina Mennen. Übrigens erhalten die Teilnehmer nur einen Teil ihrer Gage, je nachdem, wie lange sie im Dschungelcamp durchgehalten haben.

Rubriklistenbild: © RTL/Imago/Unsplash (Montage)