MontanaBlack entzückt von GTA-Hommage mit Mountainbike: „Bin verliebt“

Von: Josh Großmann

Teilen

MontanaBlack entzückt von GTA-Hommage mit Mountainbike: „Bin verliebt“ © Twitch(MontanaBlack)

Auf Twitch sieht sich MontanaBlack eine GTA-Hommage voller krasser Stunts an. Das Video hat es ihm so sehr angetan, dass dem Macher großen Respekt zollt.

Buxtehude – Auf Twitch kann man MontanaBlack oft dabei beobachten, wie er die Inhalte anderer Streamer und YouTuber ins Rampenlicht rückt. Dieses Mal schaut er sich ein Mountainbike-Video von Fabio Wibmer an, der mit dem aufwendigen Projekt eine ganz besondere Hommage an GTA bringt. In „Grand Theft Bike“ sieht man ihn bei verrückten Manövern und schwierigen Stunts, die MontanaBlack ins Staunen versetzen. Er gesteht dem Video seine Liebe und erntet direkt eine Reaktion vom Macher.

ingame.de präsentiert die Reaktion von MontanaBlack auf eine GTA-Hommage vom Mountainbike-Profi.

Reaction-Content steht oft in der Kritik, da den großen Streamern vorgeworfen wird, nichts für ihre eigenen Inhalte zu tun. Jedoch kann der Effekt auf kleinere Kanäle immens sein, wenn eine Größe wie MontanaBlack ein Video im Stream zeigt. Der Aufwand, den Fabio Wibmer in seine Mountainbike-GTA-Hommage gesteckt hat, ist für MontanaBlack Grund genug, ausführlich darauf zu reagieren.