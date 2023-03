MontanaBlack meckert über Fahrradfahrer – Schimpft auf „die ganzen Öko-Idioten“

Von: Joost Rademacher

Twitch-Streamer ist begeisterter Autofahrer und reagiert gerne auf kuriose Videos aus dem Straßenverkehr. Im Stream platzte ihm über Radfahrer der Kragen.

Buxtehude – Für MontanaBlack ist das Autofahren nicht nur Mittel zum Zweck, sondern Teil seines Lebensstils. Der Twitch-Star hat in der Vergangenheit schön einige Male mit seinen Luxuswagen für Aufsehen gesorgt, seine Meinungen zum Straßenverkehr und zu anderen Autofahrern teilt er immer wieder lautstark, zur großen Unterhaltung seiner Fans. In einem kürzlichen Livestream wurden aber ganz andere Verkehrsteilnehmer zu seinem Ziel. Bei einer Reaktion auf ein „Road Rage“-Video rechnete Monte mit rücksichtslosen Radfahrern ab.

Vollständiger Name Marcel Thomas Andreas Eris Bekannt als MontanaBlack Geburtstag 02. März 1988 Geburtsort Buxtehude Abonnenten auf YouTube 2.900.000 (Stand Januar 2023) Follower auf Twitch 4.800.000 (Stand Januar 2023)

MontanaBlack rastet bei „Road Rage“-Video aus – Nimmt Fahrradfahrer ins Visier

Das war passiert: Am 11. März 2023 wollte MontanaBlack sich beim Essen im Livestream genüsslich ein „Road Rage“-Video, also eine Clipsammlung von verschiedenen Ausrastern im Straßenverkehr, ansehen. Aber schon beim Anblick eines Radfahrers im ersten Clip konnte der Streamer nicht mehr an sich halten. Noch vor ein paar Monaten wetterte MontanaBlack über Tempo 50 Fahrer, jetzt sollte es also dem Zweirad an den Kragen gehen.

MontanaBlack hält sich nicht zurück: „Ich habe tendenziell gegen alle Fahrradfahrer erstmal ‚ne Abneigung“ legte Monte beim Anblick des Drahtesels im Video los. „Alle Fahrradfahrer“ ist vielleicht nicht ganz richtig, diesen Clip von einer Radfahrt im Stil von GTA feierte MontanaBlack. Den Grund für seine Aversion erklärte er in aller Kürze: „In der heutigen Zeit denken die Fahrradfahrer, sie wären die besseren Autofahrer.“ Dieser Abneigung ließ der Twitch-Star dann freien Lauf.

Im weiteren Video echauffierte er sich über den gezeigten Radfahrer, der sich über ein entgegenkommendes Auto lauthals beschwerte. Seine Meinung: Radfahrer hätten auf der Straße nichts verloren, sollten stattdessen die Wege neben der Straße benutzen. „Fahrradfahrer gehören nicht auf die Straße“, macht MontanaBlack unmissverständlich als seinen Standpunkt klar.

MontanaBlack gegen Fahrradfahrer – StVO und Community stehen gegen Streamer gegenüber

Das steht in der StVO dazu: Die Straßenverkehrsordnung hätte in der Angelegenheit wohl das ein oder andere Wort mitzureden. Laut § 2 der StVO sind Fahrräder nämlich als Fahrzeuge anzusehen, weshalb sie auf der Straße zu fahren seien. Natürlich hat MontanaBlack einen Punkt, dass Radwege genutzt werden können, wenn sie spezifisch als solche gekennzeichnet sind. Gehwege dagegen sind für Erwachsene als Fahrradfahrer tabu (Verkehrszeichen 239) – nur Kinder im Alter von 11 Jahren oder jünger dürfen auf Gehwegen mit dem Fahrrad fahren.

Auch die Community sieht die Dinge anders: Unter einem Zusammenschnitt des Livestreams bei YouTube stellen sich aber auch zunehmend die Leute aus MontanaBlacks eigener Community gegen die Ansichten des Streamers. Mehrere Kommentare weisen auf die Fehleinschätzungen von Marcel Eris hin:

Julien: Monte: “Fahrradfahrer und ihre Grundaggressivität” – Auch Monte: Nur am ragen

MontanaBlack selbst ist im Straßenverkehr auch nicht ganz unfehlbar. Der Streamer hatte schon das ein oder andere Mal Reibungen mit dem Gesetz auf deutschen Straßen, zuletzt musste MontanaBlacks AMG abgeschleppt werden, als er mit Twitch-Kollegen Tanzverbot auf Shoppingtour war.