MontanaBlack: Twitch-Newcomer sind „irrelevant“ – Streamer rechnet mit Nachwuchs ab

Von: Aileen Udowenko

Teilen

MontanaBlack macht Twitch-Newcomern Ansage – „Niemand interessiert sich für dich“ © MontanaBlack / dpa / Philipp Schulze (Montage)

MontanaBlack ist mit dem Streamer-Nachwuchs nicht zufrieden. Der nächsten Generation auf Twitch macht er deshalb eine harte Ansage.

Buxtehude – Damals war alles besser – zumindest wenn man MontanaBlack Glauben schenkt. Der Twitch-Star schwelgt in einem seiner Livestreams in den Erinnerungen an seine Anfangszeit als Streamer. Die Entwicklung, die Twitch in den letzten Jahren dabei vollzogen hat, stört ihn allerdings sehr. Besonders der Nachwuchs, der sich auf der Plattform tummelt, macht dem Streamer zu schaffen. Für die Newcomer findet der Twitch-Veteran deshalb harte Worte.

ingame.de verrät alles über die Ansage von MontanaBlack an Twitch-Newcomer.

In einem Livestream schwärmt MontanaBlack über die gute alte Zeit auf Twitch. Dabei fällt das Wort „Damals“ so oft, dass man fast das Gefühl bekommt, man würde am Küchentisch mit seinen Großeltern sitzen. Der Streamer vermisst allerdings die Phase, in der Twicth-Content hauptsächlich darin bestand, Games zu spielen. JustChatting steht heutzutage zwar auch bei ihm hoch im Kurs, aber ganz zufrieden ist der Streamer damit nicht.