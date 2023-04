MontanaBlack über Nominierung zum Alaska-Format –nennt die Chancen für 7 vs. Wild

Von: Janik Boeck

Teilen

MontanaBlack rechnet mit Mindestlohn ab: „Heutzutage sind 1600 Euro nichts mehr“ © MontanaBlack / dpa Philiipp Schulze (Montage)

MontanaBlack äußerte sich zur Teilnahme an 7 vs. Wild. In einem Stream antwortete er einem Zuschauer.

Buxtehude – Marcel Eris, im Internet besser bekannt als MontanaBlack, wurde von Fritz Meinecke für 7 vs. Wild Staffel 3 nominiert. Der Twitch-Star soll sich zusammen mit Streaming-Kollege Elotrix zwei Wochen lang in die Wildnis von Kanada oder Alaska begeben. Seine Fans fragen ihn deshalb ständig nach einer Antwort auf die Nominierung.

ingame.de verrät, wie MontanaBlack die Chancen auf eine 7 vs. Wild Teilnahme sieht.

In einem seiner Streams auf Twitch wurde MontanaBlack erneut zu 7 vs. Wild befragt. Bislang gilt er als Wackelkandidat. Sein Kollege Elotrix will Monte zur Teilnahme an 7 vs. Wild überreden.