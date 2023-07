MrBeast bekommt für sein neuestes Video 220.000 US-Dollar

Von: Aileen Udowenko

220.000 US-Dollar für ein Video – Größter YouTuber der Welt zeigt seine Werbeeinnahmen © MrBeast / YouTube (Montage)

MrBeast erreicht mit seinen Videos regelmäßig Millionen Fans. Auf Instagram zeigte er jetzt, wie viel er mit einem seiner Videos verdient.

San Francisco, USA – MrBeast ist der erfolgreichste YouTuber der Welt. Auf der Video-Plattform folgen dem US-Amerikaner ganze 168 Millionen Abonnenten. Und auch seine Videos erreichen regelmäßig Millionen von Zuschauern. Dass diese sich auch finanziell für den YouTuber lohnen, ist wohl keine Überraschung. In einem Instagram-Post verriet MrBeast jetzt, wie viel er alleine an Werbeeinnahmen mit einem seiner Videos verdient.

ingame.de berichtet über die Einnahmen von MrBeast.

Am 9. Juli veröffentlichte MrBeast ein Video unter dem Namen „Train Vs Giant Pit“. In diesem zeigt der YouTuber mehrere waghalsige Experimente. Wie der Name bereits vermuten lässt, wird eine Eisenbahn in ein gigantisches Loch gefahren, aber Fans bekommen unter anderem auch zu sehen, wie ein Haus mithilfe von Feuerwerkskörpern in die Luft gesprengt wird. Mittlerweile hat das explosive Video über 99 Millionen Aufrufe.