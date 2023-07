MrBeast pumpt Jeff Bezos um eine Milliarde Dollar an

Von: Jonas Dirkes

MrBeast fragt den Amazon-Gründer Jeff Bezos auf Twitter unverblümt nach einer Milliarde Dollar. Der Ex-CEO reagiert sogar auf die Bitte um Almosen.

Hamburg – Während der Großteil der Menschen jeden Monat aufs Neue zusehen muss, wie man finanziell über die Runden kommt, bettelt auf Twitter gerade ein Millionär einen Milliardär um Almosen an. MrBeast dachte sich wohl, warum denn nicht, und fragte kurzerhand den Amazon-Gründer Jeff Bezos auf dem Kurznachrichtendienst nach einer Zahlung von einer Milliarde Dollar. Überwiesen hat Bezos das Geld bisher zwar noch nicht, aber eine Reaktion des Hobby-Raumfahrers gab es bereits.

MrBeast fragt Amazon-Gründer um 1 Milliarde Dollar und Bezos reagiert

Was ist passiert? Man sollte meinen, dass MrBeast eigentlich genug Geld auf der hohen Kante gebunkert hat. Das hindert den derzeit erfolgreichsten YouTuber, der in seinen Videos auch schon mal 1000 taube Menschen heilt, aber scheinbar nicht daran, noch mehr Kapital generieren zu wollen. Bereits 2021 verdiente Jimmy Donaldson, wie er mit bürgerlichen Namen heißt, laut Forbes schätzungsweise 54 Millionen Dollar. Man kann sich also nur ausmalen, wie hoch das Gesamtvermögen von MrBeast mittlerweile ist.

Von solchen Zahlen können die Zuschauer des Internet-Stars wohl nur träumen. Im Zuge von Inflation und ungerechter Vermögensverteilung innerhalb der Gesellschaft wird selbst Gaming für die meisten zum Luxushobby. Bei der Finanzierung des nächsten Videospiels hat MrBeast auf der anderen Seite wohl sicherlich keine Probleme. Am Hungertuch muss er nicht nagen. Dennoch pumpte MrBeast jetzt auf Twitter den Amazon-Gründer Jeff Bezos um eine Milliarde Dollar an. Weil haha, das ist ja eine lustige und total verrückte Idee.

„Heute fühlt sich voll nach einem tollen Tag für Jeff Bezos an, mir aus Spaß eine Milliarde Dollar zu geben“, schrieb MrBeast am 1. Juli auf Twitter. Dann wurde es ruhig. Es war wohl nur ein verirrter Gag und niemand hat wirklich ernsthaft damit gerechnet, dass Jeff Bezos eine Milliarde Dollar per Eilantrag aufs Girokonto von MrBeast überweist. MrBeast scheint die Hoffnung auf den großen Fang aber dennoch nicht aufgegeben zu haben. Denn zwei Tage später folgte tatsächlich eine Reaktion von Jeff Bezos. „Er folgt mir jetzt einfach“, kommentiert der schlitzohrige MrBeast zusammen mit einem Bildbeweis. Ob noch Geld fließen wird, wird sich zeigen.