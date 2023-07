„Er spielt Gott“: MrBeast wird fertig gemacht, weil er OP-Kosten von Kindern übernimmt

Von: Ömer Kayali

Der YouTuber MrBeast übernimmt in seinem neuesten Video die Krankenhaus- und Operationskosten für kranke Kinder. Trotzdem erntet er Kritik.

San Francisco, USA – Der YouTuber MrBeast ist einer der weltweit erfolgreichsten YouTuber. Auf mehreren Kanälen hat er Millionen von Abonnenten und seine Videos erreichen regelmäßig gigantische Aufrufzahlen. Auf seinem Channel Beast Philanthropy dreht sich alles um wohltätiges Engagement. In einem aktuellen Video haben er und sein Team die Kosten für die Operationen von kranken Kindern übernommen. Doch für viele Leute ist klar, dass MrBeasts Wohltätigkeit nur vordergründig ist und er nur Klicks im Sinn hat.

Vollständiger Name James Steven Donaldson Bekannt als MrBeast Geburtstag 7. Mai 1998 Geburtsort Kansas, USA Follower auf YouTube 169 Millionen Follower auf Instagram 39 Millionen

MrBeast übernimmt OP-Kosten für kranke Kinder auf den Philippinen

Was ist passiert? Das Beast-Philanthropy-Team wurde auf ein Video von einem Kind auf den Philippinen aufmerksam gemacht, welches eine Fehlbildung in beiden Beinen hatte. Die Krankheit nennt sich „Klumpfuß“. Nach vier Jahren und dank einer Operation war der Junge geheilt und konnte ganz normal gehen. MrBeast wollte anderen Kindern mit dieser Krankheit helfen und schickte sein Team auf die Philippinen zum Cure Hospital in der Stadt Davao City. Sie übernahmen einen Monat alle anstehenden OP-Kosten – das waren am Ende über 160 Kinder. Darüber hinaus versprach der YouTuber über 1.000 weitere Untersuchungen zu bezahlen und rief zudem eine Spendenaktion ins Leben.

MrBeast hilft kranken Kindern und wird trotzdem kritisiert

Nicht jeder findet die Aktion gut: Während die Kinder und Ärztinnen und Ärzte im Cure Hospital dankbar und glücklich darüber sind, zweifeln viele Leute auf Twitter an MrBeasts Wohltätigkeit. Vor allem ein Twitter-Post schlug hohe Wellen. Darin wird dem YouTuber vorgeworfen, dass er „Gott spiele“ und die Regierung davon abhalte, selbst das Problem zu lösen. Ihm ginge es letztendlich nur um die Klicks. MrBeast antwortete auf den Tweet mit: „Diese Tweets können wirklich nicht mehr ernst gemeint sein.“

MrBeast-Fans verteidigen YouTuber: Ein Großteil der Kommentierenden befürwortet jedoch die Aktion und nimmt den YouTuber in Schutz. Sie schreiben unter anderem: „Wenn jemand die Welt besser macht, was ist dann dein Problem?“. Unter MrBeasts Video finden sich etliche Kommentare von Menschen aus den Philippinen, die zum Beispiel schreiben: „Ich kann nicht erklären, wie dankbar ich MrBeast dafür bin, dass er den Menschen in meinem Land hilft.“ Der TikToker baldnewsnetwork fasst es gut zusammen:

Das sagt MrBeast zu seinen Wohltätigkeits-Aktionen: MrBeast macht keinen Hehl daraus, dass er mit seinen Videos Geld verdienen möchte. Er sagte vor einer Weile: „Genau darum geht es: Inhalte erstellen, in denen man Menschen hilft, um mehr Geld zu verdienen, um damit noch mehr Menschen zu helfen.“

Es ist nicht das erste Mal, dass Beast Philanthropy hinterfragt wird. Vor einigen Monaten übernahm MrBeast die Kosten für Hörgeräte bei tauben Menschen und wurde auch dafür kritisiert.