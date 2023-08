Mutter löscht Minecraft und verzweifelt an ihrem Sohn – „Es wurde alles noch schlimmer“

Von: Janik Boeck

Eine Mutter wollte, dass sich ihr Sohn mehr auf die Schule konzentriert. Deswegen löschte sie die Minecraft-Welt, an der er zwei Jahre baute.

Hamburg – Fast jeder, der in der eigenen Kindheit am PC gespielt hat, wird sich zwangsläufig mit seinen Eltern darüber gestritten haben. Während man selbst Spaß am Spiel hatte, warnten die Altvorderen immer wieder davor. Die Schule sei wichtiger, rausgehen sei gesünder und Menschen treffen ginge ja ohnehin nur analog. An diesem Konflikt hat sich grundlegend wenig geändert. Die Lösung einer Mutter sorgte aber nur für noch mehr Stress in der Familie.

Mutter löscht Minecraft-Welt, an der ihr Sohn zwei Jahre gebaut hat

Was ist passiert? Im Gutefrage-Forum wandte sich eine Mutter an Community. Ihr Sohn habe seit zwei Jahren auf ihrem Laptop Minecraft gespielt. Weil es ihr zu viel wurde und sie sich nicht anders zu helfen wusste, löschte sie das Spiel und alle Speicherstände, damit der Junge sich auf die Schule konzentrieren könne.

Ihr Sohn habe das Löschen seiner Minecraft-Welt nicht gut aufgenommen. „Es wurde aber alles noch schlimmer, er ist seit der Löschung am Weinen und beleidigt mich auch“, schreibt die Mutter und bittet um Tipps anderer Mütter.

Wie reagiert das Netz? Der Post hat es ins Subreddit r/wirklichgutefrage geschafft, auch im eigentlichen Forum für einige Antworten aus dem Netz sorgte. In vielen Kommentaren wird Bestürzung zum Ausdruck gebracht, weil die Mutter so hart reagiert habe.

Sailing_Engineer wundert sich: „Mich würde jetzt mal ernsthaft interessieren, wie alt die gute Frau ist und ob sie auch nur ansatzweise versteht was sie ihrem Sohn da angetan hat.“

quaste beschwichtigt: „Hat viel mit fehlender Sichtbarkeit und Erfahrung in der digitalen Welt zu tun. Wäre das ein Zimmer voller Legomodelle würde sie verstehen wieviel Arbeit da drin steckt.“

Waruigo ist sich sicher: „Was diese Mutter getan hat, signalisiert dem Sohn, dass er Dinge vor ihr verstecken wird, da er fürchtet, dass sie jene zerstört, bzw. wegwirft.“

Mutter löscht Minecraft-Welt und Sohn wird sauer – wer hat Recht?

Wie viel ist zu viel Spielen? Der Konflikt der Mutter mit ihrem 12-jährigen Sohn stellt eine wichtige Frage in den Raum: Wie viel Spielen ist zu viel? Die Barmer Krankenkasse empfiehlt, sich dabei an eine Faustregel zu halten. Demzufolge richtet sich die Bildschirmzeit des Kindes ungefähr nach dem Alter. Zehn- bis Zwölfjährige sollten demnach nicht mehr als eine Stunde am Tag spielen, 15- bis 16-Jährige könnten auch 2,5 Stunden vertragen.

13- und 14-Jährige: 1,5 Stunden pro Tag beziehungsweise 10,5 Stunden pro Woche

13- und 14-Jährige: 1,5 Stunden pro Tag beziehungsweise 10,5 Stunden pro Woche 15- und 16-Jährige: zwei bis 2,5 Stunden pro Tag beziehungsweise 14 bis 17,5 Stunden pro Woche

Was mache ich, wenn mein Kind zu viel spielt? Das lässt sich pauschal nicht sagen. Die Frage ist zu komplex, um sie mit einer „Schwarz oder Weiß“-Antwort beantworten zu können. Bei der Frage nach dem Medienkonsum spielen nämlich unendlich viele Faktoren eine Rolle. Wenden Sie sich deshalb am besten an die Beratungsstellen der Kinder- und Jugendhilfe in ihrer Region.

Beschäftigen Sie sich aber auf jeden Fall mit dem Spiel und ihrem Kind und versuchen Sie, ein Verständnis für beides aufzubringen. Spielen Sie zum Beispiel Fortnite mit ihrem Kind zusammen, um einen Einblick zu bekommen, sofern ihr Kind alt genug dafür ist. Auch Minecraft eignet sich hervorragend, um es mit dem Kind zusammen zu erleben.