Zielhilfe richtig ausgenutzt – Experte verrät starken Trick für Modern Warfare 2

Von: Philipp Hansen

MW2: Ihr denkt, der Aim Assist ist zu stark? So macht ihr die Zielhilfe richtig OP © Activision (Montage)

Call of Duty: MW2 hat einen starken Aim Assists. Ein Trick macht die Zielhilfe jedoch so stark, dass alle am Controller das ausnutzen sollten.

Santa Monica, Kalifornien – Modern Warfare 2 hat einen richtig starken Aim Assist, den Call of Duty.-Spieler am PC verfluchen. Doch eine simple Einstellung macht die umstrittene Zielhilfe mit dem Controller auf PS4, PS5 und Xbox sofort noch stärker.

ingame.de zeigt die Experten-Settings, die ihr für mehr Aim Assists in MW2 ausnutzen solltet:

Die Zielhilfe „Black Ops“ sei eindeutig die beste Wahl, rät der CoD-Experte JGOD. Durch die Controller-Einstellung funktioniere die Zielhilfe nochmals ein paar Prozent besser als normalerweise. Klingt nicht nach viel, aber in einem schnellen Game wie MW2 zählt jeder Sekundenbruchteil. JGOD meint: „Stellt es alle auf Black Ops, wenn ihr es noch nicht habt“.