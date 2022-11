MW2: Extrem schnell Waffen leveln – Max-Level in 20 Minuten

Von: Josh Großmann

MW2: Extrem schnell Waffen leveln – Max-Level in 20 Minuten © Activision

In Modern Warfare 2 muss man mühsam seine Waffen leveln. Mit einigen Tricks gehts das jedoch schneller. Eine neue Methode verspricht Max-Level in 20 Minuten.

Santa Monica, Kalifornien – Wenn man in Modern Warfare 2 alle Aufsätze für eine Waffe haben möchte, muss man wohl oder übel leveln. Zwar läuft das schon besser, als in vorherigen „Call of Duty“-Teilen, jedoch ist es immer noch ein mühsames Unterfangen. Ein neuer Trick verspricht Waffen auf dem maximalen Level in nur 20 Minuten. Das übertrifft bisherige Methoden zum schnellen leveln in MW2 um Längen. Hier gehts zum Waffen-XP-Trick.

ingame.de präsentiert, wie man in MW2 seine Waffen in nur 20 Minuten aufs maximale Level bringt.

Bisherige Methoden zum schnellen Leveln konnten nur in Matches mit anderen Spielern durchgeführt werden. Der neue XP-Trick ist nicht nur schneller, sondern erspart auch nervige Feinde. In der kurzen Anleitung erklärt ingame.de, wie man den 20-Minuten-Trick durchführt und welche Dinge es dabei zu beachten gilt.