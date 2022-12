7 vs. Wild: Gewinner steht fast fest – aktueller Punktestand nach 6 Challenges

Von: Janik Boeck

7 vs. Wild: Gewinner steht bald fest – wer wird es? © YouTube: Fritz Meinecke / Unsplash (Montage)

Wer ist der Gewinner von 7 vs. Wild in Staffel 2? Nach den ersten sechs Challenges zeichnet sich ab, wer siegreich sein wird. Aber noch ist fast alles offen.

Isla San Jose, Panama – Die zweite Staffel von 7 vs. Wild begeistert auch kurz vor Ende noch Millionen Fans. Die Teilnehmer gehen inzwischen auf dem Zahnfleisch, sofern es ohne Mundhygiene nicht verfault. Zur Ablenkung gibt es die Tages-Challenges, die bestimmen sollen, wer die Serie von Fritz Meinecke gewinnt. Nach sechs Challenges führt ein Kandidat beim Punktestand. Wer wird der Gewinner von 7 vs. Wild Panama?

ingame.de verrät, wer nach aktuellem Punktestand Gewinner von 7 vs. Wild ist.

7 vs. Wild geht auf das Staffelfinale zu, das die Teilnehmer mit einer Watch Party feiern wollen. Inzwischen haben die Teilnehmer sechs von sieben Tagen überstanden.