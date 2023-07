Nach dem Update zum schnellen hochstufen – Druide in Diablo 4

Von: Janik Boeck

Teilen

Diablo 4: Barbar-Build macht 35 Sextillion Schaden © Blizzard Entertainment / Twitter: Icy Veins (Montage)

Zum schnellen Hochstufen braucht man die richtige Reihenfolge in Diablo 4 mit dem Druiden.

Irvine, Kalifornien – In Season 1 von Diablo 4 geht alles von vorne los. Ihr müsst einen neuen Charakter erstellen, um an der Saisonreise teilzunehmen. Nach den vielen Nerfs im Update gilt der Druide als eine der stärksten Klassen.

ingame.de zeigt den besten Level-Build für Druiden in Diablo 4 Season 1.

Mehr zum Thema Diablo 4: Bester Druide Level Build in Season 1 – So spielt ihr die stärkste Klasse bis ins Endgame

Fans sind nach dem Nerf-Wahnsinn in Diablo 4 Season 1 gebrochen. Etliche Klassen, allen voran Zauberer, wurden stark geschwächt. Der Druide ist aber relativ stabil geblieben. In der Klassen-Tierlist nach den Nerfs in Diablo 4 Season 1 landet er auf dem Top-Platz.