Nerd in the Dirt: Trymacs und Freunde frieren an dieser Location in Finnland

Von: Josh Großmann

Nerd in the Dirt: Trymacs und Freunde frieren an dieser Location in Finnland © dpa/Michael Nelson/Instagram: Trymacs

Bei seiner eigenen Version von 7 vs. Wild sind Trymacs und drei weitere Survival-Anfänger in Finnland unterwegs. An dieser Location findet „Nerd in the Dirt“ statt.

Lappland, Finnland – Der Hype um 7 vs. Wild ist noch lange nicht abgeklungen und trotzdem bringt Trymacs sein eigenes Survival-Projekt. Bei „Nerd in the Dirt“ wandern Trymacs und drei weitere Internet-Stars für einige Tage durch Finnland und stellen sich der eiskalten Natur. Geführt werden sie vom Survival-Experten Ottogerd Karasch und müssen sich dabei ganz auf die Expertise des „7 vs. Wild“-Kandidaten verlassen.

ingame.de enthüllt, an welcher Location „Nerd in the Dirt“ von Trymacs stattfindet und welche Gefahren dort lauern.

Trymacs ist mit Chefstrobel, MckyTV, seinem eigenen Bruder und Ottobulletproof in Finnland. Seine Survival-Serie soll sich grundlegend von 7 vs. Wild entscheiden, da bei diesem Projekt alle Teilnehmer Anfänger sind. Wie sie sich schlagen und was sie in der unbarmherzigen Kälte erleben, wird erst bei Ausstrahlung bekannt – jedoch kann man sich einige Herausforderungen schon jetzt ausmalen.