Neue Regeln zu 7 vs. Wild Staffel 3 – Das ändert sich bei den Gegenständen

Von: Aileen Udowenko

7 vs. Wild Staffel 3 ist offiziell © Instagram: 7vswild

7 vs. Wild Staffel 3 hat viele Regeländerungen im Gepäck. Gerade die Neuerungen in Bezug auf die Gegenstände könnten zur Herausforderung werden.

Magdeburg – Die dritte Staffel von 7 vs. Wild wurde von Fritz Meinecke völlig überraschend angekündigt. Diesmal treten die Kandidaten in zweier Teams an, doch das ist nicht die einzige große Änderung. Außerdem müssen die Teilnehmer auch in Sachen Gegenstände sehr kreativ werden.

ingame.de berichtet von den neuen Regeln von 7 vs. Wild.

Nicht nur bei den Teilnehmern selbst gibt es große Änderungen, sondern auch bei den Gegenständen. Denn in der dritten Staffel von 7 vs. Wild dürfen die Kandidaten nicht sieben beliebige Gegenstände mitnehmen. Und es wird auch keine skill-basierte Mitnahme-Regel wie in Staffel 2 geben.