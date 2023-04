Neuer Chatbot „TruthGPT“ von Elon Musk soll für mehr Transparenz sorgen

„Nichts als die Wahrheit“

Elon Musk hat in einem Interview mit Fox News angekündigt, dass er mit seiner neuen KI-Firma X.Ai den Bot TruthGPT entwickeln will.

Hamburg - Elon Musk hat durch ein Interview mit Fox News erneut für einige Kontroversen in der Technologie-Branche gesorgt. Der Gründer von SpaceX und Tesla erklärte in einem Gespräch mit Tucker Carlson, dass er besorgt über die aktuelle Entwicklung bei den Sprachmodellen wie zum Beispiel ChatGPT von OpenAI ist, da er glaubt, dass die Transparenz fehlt. Auf ingame.de kann man lesen, was Elon Musk mit seinem neuen Chatbot „TruthGPT“ vorhat und welchen Bedarf er damit erfüllen will.

Etwas besorgt sind einige Branchenteilnehmer darüber, dass die KI für schädliche Zwecke verwendet werden könnte und für eine erhöhte Anzahl an Fake-News und Falschmeldungen sorgt. Musk selber sieht Künstliche Intelligenz nicht als Gefahr für die Menschheit.