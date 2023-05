Neues Gratis-Spiel im Epic Games Store – Fallout New Vegas ist kostenlos

Von: Joost Rademacher

Neues Gratis-Spiel im Epic Games Store – Fallout New Vegas ist kostenlos © Bethesda

Der Epic Games Store verschenkt wieder ein Spiel. Mit Fallout New Vegas ist eins der besten Rollenspiele aller Zeiten kostenlos.

Raleigh, North Carolina – Im Epic Games Store gibt es ein neues Gratis-Spiel. Die Shop-Plattform des Fortnite-Entwicklers hat jede Woche einen neuen Titel im Angebot, den Zocker sich komplett kostenlos ohne Einschränkungen in die Bibliothek legen können. In der aktuellen Woche kommen vor allem Fans von Rollenspielen und der Post-Apokalypse auf ihre Kosten. Epic Games bietet jetzt eins der besten Action-Rollenspiele an.

Wie man Fallout: New Vegas beim Epic Games Store gratis erhält, lesen Sie hier.

In Obsidians Interpretation von Fallout erwacht die Mojave-Wüste zum Leben. Fallout: New Vegas schickt Spieler, wie der Name schon andeutet, in das Umland des zerstörten und wieder aufgebauten Las Vegas. Das bietet nicht nur ein spannendes Setting, es hat auch einige der besten post-apokalyptischen Geschichten im Gaming in der Hinterhand.