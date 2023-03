Neues The Legend of Zelda scheint DLC zu bekommen

Neues The Legend of Zelda scheint DLC zu bekommen

Spieler und Spielerinnen freuen sich schon seit langem auf The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Das neue Spiel wird scheinbar DLC von Nintendo bekommen.

Hamburg – Ursprünglich war Tears of the Kingdom nur als DLC für The Legend of Zelda: Breath of the Wild geplant, bis Nintendo den Zusatz-Content zu einem eigenständigen Spiel ausweitete. Nun gibt Nintendo im Kleingedruckten ihrer Website bekannt, dass der Ex-DLC selbst auch DLCs bekommen wird.

Das Interessante am Hinweis ist, dass Nintendo offiziell eigentlich noch gar keinen DLC für The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom angekündigt hat.