Haushaltswochen bei OTTO: Bis zu 68 Prozent auf Küche und Haushalt

Von: Sven Galitzki

Schnäppchenjäger aufgepasst: Bei OTTO läuft aktuell der Haushaltswochen-Sale. Dort kann man beim Kauf von allerlei Haushaltswaren teils recht ordentlich sparen.

Hamburg – OTTO ließ 2023 nicht lange auf sich warten und hat das noch junge Jahr gleich mal mit einem großen Sale eingeläutet. Unter dem Motto „Haushaltswochen“ kann man dort aktuell allerlei Waren für Küche und Haushalt günstiger abgreifen – von Kühlschränken, über Kaffee- und Waschmaschinen, bis hin zu Besteck-Sets, Töpfen oder Saugrobotern ist so einiges dabei. Wer sich also noch entsprechend eindecken will, sollte unbedingt einen Blick auf diese Rabatt-Aktion bei OTTO werfen.

Sparen bei den Haushaltswochen von OTTO – Die Angebots-Highlights im Überblick

Die Haushaltswochen-Aktion bei OTTO umfasst tausende von Produkten verschiedenster Marken rund um Küche und Haushalt. Dabei lassen sich nicht nur technische Geräte reduziert abgreifen. Wer auf der Suche nach Besteck, Geschirr, Kochtöpfen oder Bratpfannen ist, wird hier ebenfalls fündig. Wir haben dabei einige der spannendsten Angebote nachfolgend für Sie als Highlights herausgestellt. Gerne können Sie aber auch durch die gesamte Angebotspalette des Sales stöbern.

Wie lange läuft die Aktion? Die Haushaltswochen sind am 10.01.2023 gestartet und laufen generell noch bis zum 28. Februar, doch einige Deals sind nur wenige Tage oder Wochen verfügbar.

So kann man nochmal zusätzlich sparen: Im Zuge der Haushaltswochen gibt es auf manche Produkte teils bis zu 60 % Rabatt (oder sogar noch mehr) gegenüber der UVP. Allerdings kann man bei einigen ausgewählten Produkten nochmal zusätzlich sparen – und zwar bis zu 100 Euro.

Einige Angebote sind nämlich noch zusätzlich mit dem Vermerk „20, 50 oder 100 € geschenkt“ versehen. Durch das Einlösen eines entsprechenden Codes (muss zum „Geschenkt“-Wert passen) beim Check-out kann man den jeweiligen Betrag dann zusätzlich zum bereits gewährten Aktions-Rabatt einsparen. Hier die Codes in der Übersicht:

20 Euro geschenkt: Code 81562

50 Euro geschenkt: Code 85161

100 Euro geschenkt: Code 81444

Hier einige Highlights der Haushaltswochen bei OTTO:

Nichts für Sie dabeigewesen? Sollte unter den oben aufgeführten Highlights nichts für Sie dabei gewesen sein, dann finden Sie hier alle reduzierten technischen Haushaltsgeräte sowie Geschirr, Besteck, Töpfe oder Bratpfannen, die aktuell bei OTTO im Preis heruntergesetzt sind. Und falls Sie generell Ausschau nach Schnäppchen halten, können Sie hier durch die gesamte Sale-Palette von OTTO stöbern. Hier finden Sie weitere reduzierte Produkte aus den verschiedensten Kategorien – darunter beispielsweise Mode, Multimedia, Wohnen oder Werkzeuge für Heim- und Handwerkerbedarf.

