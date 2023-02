Papaplatte zeigt neue Freundin auf Twitch – Fans reißen direkt Witze

Von: Josh Großmann

Teilen

Papaplatte zeigt neue Freundin auf Twitch – Fans reißen direkt Witze © Papaplatte auf Twitch

Der Twitch-Streamer Papaplatte hat schon länger eine neue Freundin. Doch erst jetzt wagt sie sich zum ersten Mal mit dem Gesicht vor die Kamera.

Berlin – Nach langer Geheimniskrämerei um die neue Freundin von Kevin Teller, besser bekannt als Papaplatte, zeigt sie sich erstmals auf Twitch. Bisher wusste man zwar, dass die beiden seit Sommer 2021 zusammen sind, doch nicht, wie seine Freundin aussieht. Nun lüftet der Streamer das Geheimnis und zeigt seine neue Freundin auf Twitch. Wie es für die Community von Papaplatte üblich ist, bleibt sie nicht von Scherzen verschont.

ingame.de präsentiert, wie Papaplatte seine Freundin zum ersten Mal im Stream auf Twitch zeigt und wie die Fans reagieren.

Mehr zum Thema Papaplatte lüftet Geheimnis um neue Freundin – Fans scherzen über „Mamaplatte“

Papaplatte am 12. Februar hat seine neue Freundin auf Twitch gezeigt. Nach einem gehörigen Eiertanz seit dem 20. Juni 2021, wagt sich Maria erstmals in seinen Livestream. Schon öfter konnte man einen Blick auf sie in Posts auf Instagram erspähen, doch blieb das Gesicht unbekannt.