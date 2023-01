Pokemon GO: Winterliche Wünsche – Das ist der beste Pfad

Von: Janik Boeck

Pokemon GO: Winterliche Wünsche – Pfad wählen und fette Belohnungen abstauben © Niantic / ingame.de (Montage)

In Pokémon GO läuft aktuell die Forschung „Winterliche Wünsche“. Trainer können dort einen Pfad wählen. Dieser Weg lohnt sich am meisten.

San Francisco – Aktuell läuft in Pokémon GO die Forschung „Winterliche Wünsche“ des Winter-Feiertags-Events. Entwickler Niantic hat die Forschung während des aktuellen Events freigeschaltet. Dort könnt ihr für eure Belohnungen einen Pfad wählen.

ingame.de verrät, welcher der beste Pfad der winterlichen Wünsche in Pokémon GO ist.

Seit heute Vormittag läuft in Pokémon GO das Event für die Winter-Feiertage 2022, Teil 2. Im Rahmen des Events gibt es viele verschiedene Boni, die Sie abstauben können und die Forschung „Winterliche Wünsche“.