Playstation 5: Vorstellung der PS5 steht wohl kurz bevor

+ © picture alliance / dpa / Christopher Jue Die Vorstellung der PS5 steht wohl kurz bevor. © picture alliance / dpa / Christopher Jue

Bisher hüllt sich Sony in Schweigen, aber mehreren Branchen-Insidern zufolge steht die Vorstellung der Playstation 5 bald bevor.

Sony hält sich noch zurück mit der Vorstellung der Playstation 5.

Mehrere Branchen-Kenner haben nun einen Termin genannt.

Schon bald steht die Enthüllung der PS5 demnach bevor.

Schon seit einer ganzen Weile wissen wir, wie die Xbox Series X* aussehen wird. Microsoft hat die eigene Next-Gen-Konsole schon Ende 2019 präsentiert. Sony lässt derweil seine Fans weiterhin zappeln. Doch mehreren Branchen-Experten zufolge, steht auch die Vorstellung der Playstation 5 kurz bevor.

Playstation 5 soll im Juni vorgestellt werden

Kürzlich sprach der gut informierte Videospiele-Journalist Jason Schreier im Press Start Podcast (via wccftech) über einen geplanten Termin von Sony, an dem die PS5* präsentiert werden soll. Er geht davon aus, dass dies zwischen Anfang und Mitte Juni stattfinden wird. Allerdings könne er aufgrund der Coronavirus-Krise eine Verspätung des Events nicht ausschließen. Momentan laufe bei Sony alles noch nach Zeitplan. Das bestätigte das Unternehmen kürzlich auch selbst - auch der angepeilte Release-Termin der PS5 zum Weihnachtsgeschäft 2020* sei nach wie vor eingeplant.

Der Games-Journalist Jeff Grubb von Venturebeat will sogar ein konkretes Datum für Sonys geplantes PS5-Enthüllungs-Event kennen. Erstmals nannte er in einem Forumsbeitrag den 4. Juni als angedachten Termin. Das bestätigte er kürzlich erneut über einen Twitter-Post, in dem er einen Terminkalender mit den wichtigen Games-Events der nächsten Wochen teilte. Auch hier ist der 4. Juni für das Playstation-Event eingetragen. Neben der Vorstellung der PS5 sollen dabei zahlreiche Next-Gen-Spiele* angekündigt werden - vermutlich auch Exklusiv-Titel für Sonys Konsole.

Lesen Sie auch: Preise für PS5 & Xbox Series X: Welche Next-Gen-Konsole wird günstiger?

Wird die Farbe der PS5 weiß sein?

Einen ersten Vorgeschmack auf die PS5 gab es bereits: Den DualSense*, den offiziellen Controller der PS5, stellte Sony vor einer Weile bereits vor. Auffällig ist vor allem das ungewohnt weiße Design, das nicht bei jedem Playstation-Fan gut ankam. Dadurch kamen auch Spekulationen auf, dass die Standard-Version der Konsole möglicherweise die selbe Farbe bekommen könnte.

Letztendlich dürfte das Design* den meisten Spielern egal sein, solange die Verbesserungen der Next-Gen zur Geltung kommen. Wie das aussehen kann, haben Entwickler von Epic kürzlich mit einer Gameplay-Demo auf der PS5* demonstriert.

Auch interessant: PlayStation 5: Insider erklärt Funktion der neuen "Create"-Taste.

ök

