Pokémon GO: 9. Generation endlich angekündigt – Diese 3 starken Monster kommen

Von: Daniel Neubert

Teilen

In Pokémon GO wurden nach langer Wartezeit die Monster aus der Paldea-Region angekündigt. Auf diese 3 werden sich die Spieler besonders freuen.

San Francisco – In Pokémon GO wechseln alle drei Monate die Jahreszeiten. Mit diesem Wechsel kommen auch oftmals neue Pokémon in die Regionen, sodass einige Monster häufiger und andere hingegen seltener zu fangen sind. Traditionell wird im September die neue Jahreszeit eingeführt. Entwickler Niantic gab gestern offiziell bekannt, dass ab September auch die Pokémon aus der Paldea-Region in Pokémon GO nach und nach veröffentlicht werden. Wir verraten, auf welche drei Pokémon sich die Spieler ganz besonders freuen dürften.

Name des Spiels Pokémon GO Release (Datum der Erstveröffentlichung) 06. Juli 2016 Publisher (Herausgeber) Niantic Serie Pokémon Plattformen Android, iOS Entwickler Niantic Genre Augmented Reality, Mobile

Pokémon GO: 9. Generation endlich angekündigt – Neue Monster ab September

Worum geht es? Im Rahmen des gestrigen Pokémon-Showcases hat Niantic für die kommende Jahreszeit in Pokémon GO endlich die Pokémon aus der Paldea-Region angekündigt. Ab September soll es mit den neuen Monstern losgehen, die mit den beiden Pokémon-Editionen „Karmesin“ und „Purpur“ als neunte Pokémon-Generation eingeführt wurden. Doch welche Monster lohnen sich besonders?

Pokémon GO: 9. Generation endlich angekündigt – Diese 3 starken Monster kommen © Nintendo / ingame.de (Montage)

Pokémon GO: 9. Generation endlich angekündigt – Bailonda kommt ins Spiel

Was macht Bailonda so besonders? Bailonda gehört zu den drei Starter-Pokémon aus der neuen Paldea-Region in Pokémon Karmesin und Purpur. Es stellt die zweite Entwicklungsstufe von Kwaks und Fuentente dar. Es ist eine Kombination aus den Typen Wasser- und Kampf-Pokémon, zudem ist es insgesamt gegen sieben Pokémon-Typen resistent, was eine beachtliche Immunität darstellt.

Das Pokémon Bailonda © Nintendo / Ken Sugimori / The Pokémon Company International / ingame.de (Montage)

Es hat zudem einen vernünftigen Basis-Angriffswert von 120 Punkten, mit dem es ordentlich Schaden austeilen kann. Da das Pokémon zu den drei Startern aus Paldea gehört, wird es vermutlich bereits Anfang September 2023 soweit sein, bis ihr Bailonda auch endlich besitzen und in den Kämpfen einsetzen könnt.

Pokémon GO: 9. Generation endlich angekündigt – Granforgnita mit vielen Resistenzen

Was macht Granforgnita so besonders? Das nächste Pokémon in dieser Liste ist Granforgnita. Das Monster ist eine Kombination aus den Typen Fee und Stahl und alleine dadurch bereits eine Besonderheit. Genau durch diese Kombination ist Granforgnita resistent gegen insgesamt neun verschiedene Pokémon-Typen, was das Monster nur schwer angreifbar macht.

Das Pokémon Granforgnita © Nintendo / Ken Sugimori / The Pokémon Company International / ingame.de (Montage)

Zwar sind seine restlichen Werte nur durchschnittlich, jedoch hat seine Spezial-Attacke „Riesenhammer“ es wirklich in sich und kann bis zu 240 Schadenspunkte verursachen. Wenn Granforgnita zu Pokémon GO kommt, wird Niantic auch seine mächtige Attacke in Spiel bringen, die es bisher nur in den Editionen „Karmesin“ und „Purpur“ gibt.

Pokémon GO: 9. Generation endlich angekündigt – Koraidon und Miraidon, das krasse Duo

Was macht Koraidon und Miraidon so besonders? Zugegeben, diesen Platz teilen sich gleich zwei Pokémon. Koraidon kommt auf Level 50 auf einen WP-Wert von 4.491 Punkten, ebenso wie sein Gegenpart Miradon. Die beiden Monster haben identische Werte, aber die Kombination aus Elektro- und Drache bei Miraidon sowie Drache- und Kampf bei Koraidon macht es spannend.

Die beiden Pokémon Koraidon und Miradon © Nintendo / ingame.de (Montage)

Koraidon könnte einer der besten Kampf-Angreifer im Spiel werden. Bisher steht noch in den Sternen wann die beiden legendären Pokémon ins Spiel kommen und auch welche Attacken sie haben werden. Wie gut sie im Vergleich dastehen werden, wird sehr stark von ihren Angriffen abhängen. Doch sobald die beiden legendären Monster angekündigt werden, gibt es für alle Pokémon GO-Fans ein Grund zur Freude.

Was sind Jahreszeiten in Pokémon GO? In Pokémon GO wechselt die sogenannte „Jahreszeit“ alle drei Monate. Wenn sich die Jahreszeit ändert, verändern sich auch einige Dinge im Spiel. So spawnen andere Pokémon in Raid-Kämpfen, in der Wildnis, in den Mega-Raids und auch beim Schlüpfen von Eiern gibt es die Chance auf neue Monster. Dabei werden Pokémon aus der alten Jahreszeit hingegen seltener, es lohnt sich also vor dem Wechsel alle Pokémon zu fangen, die bisher noch fehlen.

Pokémon GO News: Was passiert aktuell im Spiel?

Tägliche Pokémon GO News: Wer immer auf dem Laufenden bleiben möchte, dem empfehlen wir unseren täglichen Newsartikel zu Pokémon GO. Dort verraten wir jeden Morgen, was für spannende Events an dem Tag warten, welche neuen Pokémon ins Spiel kommen und von welchen Bonus-Aktionen die Spieler profitieren können. Reinschauen lohnt sich!

Welche Events laufen bei Pokémon GO im August 2023? Der Sommermonat August ist in vollem Gange und bringt viele spannende Events mit sich. Um für den August 2023 in Pokémon GO bestens informiert zu sein, möchten wir hier unsere Monatsübersicht für Pokémon GO empfehlen. Dort verraten wir außerdem, welche Events sich besonders lohnen.