Pokémon GO: Astralfinsternis – Alles zum Debüt von Solgaleo und Lunala

Von: Aileen Udowenko

Pokemon GO: Astralfinsternis-Event startet morgen – Alles zu Solgaleo und Lunala © Niantic

In Pokémon GO feiern Solgaleo und Lunala ihr Debüt im Zuge des Astralfinsternis-Events. Neben den neuen Pokémon erwarten die Trainerweitere Spawns und Forschungen.

San Francisco – In Pokémon GO neigt sich die Season of Light dem Ende zu, als vorletztes Event der Jahreszeit hat sich Niantic aber noch etwas Besonderes überlegt. Denn auf die Spieler wartet das Astralfinsternis-Event welches ganz im Zeichen der legendären Pokémon Solgaleo und Lunala steht.

ingame.de verrät alles zum Start des Astralfinsternis-Events.

Mit dem Astralfinsternis-Event bekommt die Spezialforschung „Ein kosmischer Kumpane“ zum Abschluss und damit endet die Storyline rund um das Pokemon Cosmog. Trainer bekommen somit nun endlich die Möglichkeit, Cosmovum in seine finalen Formen Solgaleo und Lunala weiterzuentwickeln.