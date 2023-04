Pokémon GO: Community Day mit Quiekel – Darum ist es eines der besten Events des Jahres

Von: Daniel Neubert

In Pokémon GO wurde der Community Day Classic mit Quiekel. Im Artikel erklären wir, welches große Potenzial in dem kleinen Monster schlummert.

San Francisco – Der April in Pokémon GO neigt sich seinem Ende zu. Zum Monatsende plant Niantic jedoch noch einen Community Day Classic. Dabei wird erneut das Pokémon Quiekel ins Rampenlicht gerückt. Natürlich gibt es auch wieder verschiedene Boni, welche die Spieler zur Teilnahme motivieren sollen. Im Artikel geben wir einen Überblick über das kommende Event, verraten alle Eckdaten zum Community Day Classic im April 2023 und erklären, warum Quiekel so ein besonderes Pokémon ist.

Name des Spiels Pokémon GO Release (Datum der Erstveröffentlichung) 06. Juli 2016 Publisher (Herausgeber) Niantic Serie Pokémon Plattformen Android, iOS Entwickler Niantic Genre Augmented Reality, Mobile

Pokémon GO: Community Day Classic mit Quiekel im April 2023 – Alle Infos zum Event

Was ist der Community Day Classic? Der Community Day Classic orientiert sich an bestimmten Pokémon, die bereits einmal im Rampenlicht eines eigenen Community Days standen, um auch neuen Trainern die Möglichkeit zu bieten, entsprechende Pokémon und Shinys zu fangen. Der Namenszusatz „Classic“ deutet dabei auch eine Rückbesinnung auf frühere Community Days an, so gibt es beispielsweise nicht so viele Boni wie an einem „normalen“ Community Day.

Um diese Uhrzeit findet das Event statt: Anders als beim „normalen“ Community Day, gelten beim Community Day „Classic“ auch andere Uhrzeiten als sonst. Der Community Day Classic mit Quiekel findet um diese Uhrzeit statt:

Start des Community Day Classic: Samstag, 29. April 2023, 14 Uhr

Samstag, 29. April 2023, 14 Uhr Ende des Community Day Classic: Samstag, 29. April 2023, 17 Uhr

Pokémon GO: Community Day mit Quiekel – Darum ist es eines der besten Events des Jahres © Niantic / ingame.de (Montage)

Diese Boni gibt es für Spieler: Beim Community Day Classic mit Quiekel gibt es eine Handvoll unterschiedlicher Boni, die man ausnutzen kann. Anders als beim normalen Community Day gibt es aber keinen Spezialtausch und auch keine höhere Chance auf Spezialbonbons. Hier gibt es die Übersicht über alle Boni. (*Shiny-Pokémon)

Dreifacher Fang-Sternenstaub

Während des Events aktivierter Rauch hält drei Stunden lang an

Während des Events aktivierte Lockmodule halten drei Stunden lang an

Besondere Überraschung während des Events durch Schnappschüsse

Exklusivattacke zum Community Day: Zum Pokémon GO Community Day Classic im April 2023 bekommt Quiekel eine Exklusivattacke spendiert. Wenn ihr euer Keifel (die Entwicklung von Quiekel) zwischen 14 und 19 Uhr während des Events zu Mamutel weiterentwickelt, erlernt es die Exklusivattacke „Antik-Kraft“.

Schadenswerte von „Antik-Kraft“

Trainerkämpfe: 60 Schaden, Angriff und Verteidigung des Anwenders steigen eventuell

60 Schaden, Angriff und Verteidigung des Anwenders steigen eventuell Arenakämpfe und Raid-Kämpfe: 70 Schaden

Das beinhaltet die Spezialforschung: Um an der Spezialforschung in Pokémon GO zum Community Day Classic teilzunehmen, muss man sich zuvor für 1€ ein Ticket im Shop von Pokémon GO kaufen. Die Aufgaben und Belohnungen sind zwar im Vorfeld noch nicht bekannt, jedoch gab es an vergangenen Community Days einiges an Sternenstaub und besonderen Items, sowie extra Begegnungen mit dem Pokémon des Community Days. Wer möchte, kann auch Tickets an Freunde verschenken, mit denen der Status „Superfreunde“ bereits erreicht wurde.

Pokémon GO: Community Day Classic mit Quiekel im April 2023 – Darum lohnt sich das Event

Lohnt sich das Event? Quiekel gehört in Pokémon GO nicht unbedingt zu den seltensten Pokémon. Das Monster aus der zweiten Generation ist zwar unscheinbar, birgt aber riesiges Potenzial. Die Weiterentwicklung von Quiekel ist ein sehr guter Eis-Angreifer, der nicht nur im PvP, sondern besonders in den Raids überzeugen kann. Darüber hinaus zählt Quiekel zu den besten Kumpel-Pokémon im Spiel. Quiekels letzte Entwicklungsstufe Mamutel ist dagegen ein Kraftpaket, mit dem ein Spieler sogar einen legendären Raid-Boss im Alleingang besiegen konnte. Das kleine Monster hat es also durchaus in sich, weshalb der Community-Day ein großartiges Event wird.

Welche Events laufen gerade in Pokémon GO? Der April ist bald vorbei und der Mai steht vor der Tür. Um bestens informiert zu sein, was in den letzten Tagen des Monats ansteht, möchten wir hier unsere Monatsübersicht für den April 2023 in Pokémon GO empfehlen. Dort gibt es alle Events in einer praktischen Übersicht. Wir wünschen weiterhin viel Spaß mit unseren Tipps und Guides.