Pokémon GO: Community Day mit Teddiursa – Event steigt am 12. November

Von: Joost Rademacher

Pokémon GO: Community Day mit Teddiursa – Event steigt am 12. November © The Pokémon Company (Montage)

Es ist beinahe Zeit für den Community Day mit Teddiursa in Pokémon GO. Bei dem Event wird es wieder zahlreiche Boni und Extras im Spiel geben.

Hamburg – So wie jeden Monat findet auch im November 2022 wieder ein Community Day in Pokémon GO statt. Niantic hat angekündigt, dass das Event diesmal voll im Zeichen des drolligen Kleinbären-Pokémon Teddiursa steht. Wie immer taucht das im Fokus stehende Pokémon während des Community Days häufiger auf – auch die Shiny-Variante tritt vermehrt auf. Darüber hinaus gibt es noch eine ganze Menge an Boni und zusätzlichen Extras, auf die Fans sich freuen dürfen.

Alle Infos zum Community Day von Pokémon GO im November 2022 verrät ingame.de.

Der Pokémon GO Community Day mit Teddiursa steigt am Samstag, dem 12. November. Abermals wird das Event nur drei kurze Stunden dauern, im üblichen Zeitraum von 14 bis 17 Uhr. Wer zum Event keine Zeit hat, um einige Teddiursa zu fangen, muss aber zum Glück nicht komplett auf das Pokémon verzichten. Dank neuer Raid-Bonus-Kämpfe kann man das Monster vom „Normal“-Typ auch nach den Feierlichkeiten noch fangen.