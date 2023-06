Pokémon GO: Diese Events kommen im Juli 2023 auf die Spieler zu

Von: Daniel Neubert

Pokémon GO: Alle Events im Juli 2023 © Niantic / ingame.de (Montage)

Die „Pokémon GO Juli 2023“-Events wurden endlich von Niantic bekannt gegeben. Auf die Spieler wartet ein spannendes Programm.

San Francisco – Endlich ist es so weit: Niantic hat für Pokémon GO alle Events im Juli 2023 bekannt gegeben. Mit dabei sind schon jetzt einige Highlights, von denen die Trainer sich eine ganze Menge Spaß und tolle Boni versprechen. Im zweiten Sommermonat feiert das berühmte Spiel außerdem bereits seinen siebten Geburtstag, es gibt also ein breites Füllhorn an Events für die Spieler.

ingame.de verrät im Artikel, welche Events im Juli 2023 in Pokémon GO warten und welche sich besonders lohnen.

Ein jährliches Highlight wird auf jeden Fall der Geburtstag von Pokémon GO am 06. Juli, der bis zum 12. Juli 2023 läuft. Bisher ist zwar noch wenig über die Details zu den Feierlichkeiten bekannt, jedoch wird es von Promo Codes bis hin zu dem Auftauchen neuer und beliebter Shiny-Pokémon an Belohnungen sicher nicht mangeln.