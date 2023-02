Pokémon GO: Fans schon vor Start der Hoenn-Tour enttäuscht – Das sind die Gründe

Von: Aileen Udowenko

Pokémon GO: Hoenn-Tour 2023 enttäuscht Fans schon vor Start – Das sind die Gründe

In Pokémon GO startet im Februar 2023 die Hoenn-Tour. Das eigentlich heißersehnte Event scheint Fans allerdings schon vor Beginn zu enttäuschen.

San Francisco – Die Events zu den verschiedenen Regionen der Pokémon-Welt sind immer wieder ein Highlight bei den Fans von Pokémon GO. Auf die Trainer warten in der Regel viele seltene Pokémon, Shinys und andere Boni. Allerdings fällt die Hoenn-Tour dieses Jahr wohl etwas anders aus. Den Umfang des Events hat Niantic drastisch gedrosselt und enttäuscht Fans damit schon vor dem offiziellen Start der Hoenn-Tour.

ingame.de verrät alles zur Kritik über die Hoenn-Tour in Pokémon GO.

Die Tour-Events in Pokémon GO sollen es den Spielern ermöglichen, an einem Wochenende alle Pokémon der jeweiligen Generation und Region der Hauptreihe fangen zu können. Um am Event teilzunehmen, mussten sich Trainer in der Vergangenheit ein Ticket kaufen und bekamen dann viele exklusive Inhalte von Niantic bereitgestellt. Die Hoenn-Tour wird allerdings komplett kostenfrei angeboten und dies stößt einigen Fans bitter auf, da Inhalte fehlen.