Pokémon GO: Feldforschung im März 2023 – Alle Boni und Aufgaben auf einen Blick

Von: Daniel Neubert

Im März 2023 gibt es dank der Feldforschung wieder jede Menge spannende Aufgaben in Pokémon GO. Im Artikel verraten wir, wo es die besten Boni gibt.

San Francisco – Der März im Mobile-Spiel Pokémon GO steckt voller Herausforderungen und Überraschungen für die Spieler. Entwickler Niantic hat sich ein umfangreiches Programm überlegt, um die Spieler mit den sogenannten „Feldforschungsaufgaben“ bei Laune zu halten. Für die Bewältigung der unterschiedlichsten Aufgaben gibt es jede Menge Boni. Dabei müssen auch immer wieder spezielle Pokémon gefangen werden. In unserem Artikel verraten wir, welche Aufgaben sich für ambitionierte Spieler am meisten lohnen.

Pokémon GO: Feldforschungen im März 2023 – So bekommt ihr sie

So bekommt ihr die Feldforschungsaufgaben: Um die Feldforschungen zu bekommen, müssen die Spieler einfach einen naheliegenden PokéStop besuchen und den Stop drehen. An jedem PokéStop gibt es pro Tag eine neue Aufgabe. Die Spieler müssen also mehrere unterschiedliche Arenen oder PokéStops besuchen und dabei ordentlich Strecke machen, sofern sie mehrere Aufgaben gleichzeitig annehmen möchten.

Allerdings lässt das Spiel es nicht zu, mehr als drei Aufgaben gleichzeitig in Angriff zu nehmen. In Ausnahmefällen gibt es eine zusätzliche vierte Bonus-Quest, die vom Entwickler Niantic spendiert wird. Diese Quest wird dann aber farblich gekennzeichnet und hebt sich visuell von den anderen Quests ab.

Pokémon GO: Feldforschungen im März 2023 - Das sind die Aufgaben zum Thema Fangen

Alle Fang-Quests: Im März 2023 gibt es insgesamt sechs Feldforschungen in Pokémon GO, in denen entweder ein bestimmter Pokémon-Typ oder eine bestimmte Menge an Pokémon gefangen werden muss. (* = Shiny-Pokémon)

Aufgabe Belohnung Fange 5 Pokémon Evoli* Fange 7 Pokémon. Karpador* Fange ein Pokémon vom Typ Drache Dratini*, Kindwurm* Fange 2 Schatten-Pokémon. Glibunkel* Fange 5 Pokémon vom Typ Wasser Muschas* Fange 5 Pokémon mit Wetterverstärkung Quapsel*, Vulpix*, Shnebedeck*, Hippopotas* Nutze 3 Sananabeeren, um Pokémon zu fangen Sleima*

Diese Aufgaben lohnen sich: Bei den Fang-Aufgaben lohnen sich auf jeden Fall Dratini und Kindwurm, der Fang ist schnell erledigt und es gibt die Chance auf zwei seltene Shiny-Pokémon. Auch die Herausfoerdung, bei der 5 Pokémon mit Wetterverstärkung gefangen werden können, ist einen Blick wert, da hier gleich die Chance auf vier Shiny-Pokémon besteht.

Pokémon GO: Feldforschungen im März 2023 - Alle Wurf-Herausforderungen

Alle Wurf-Quests: Bei den Wurf-Quests der Feldforschungen im März 2023 für Pokémon GO müssen die Spieler ihr Geschick beweisen und unterschiedliche Wurf-Techniken zum Einsatz bringen. Allerdings winken für den Aufwand einige gute Belohnungen im Spiel.

Aufgabe Belohnung Lande 5 gute Würfe Dummisel* Lande 3 großartige Würfe Liliep*, Snubull*, Anorith* Lande 3 großartige Würfe in Folge Onix* Lande 5 großartige Curveball-Würfe in Folge Pandir* Lande einen fabelhaften Wurf Emolga Lande 3 fabelhafte Würfe in Folge Kaumalat*

Diese Wurf-Aufgaben lohnen sich: Das einzige Shiny-Pokémon, das bei diesen Belohnungen wirklich spannend ist, ist Pandir. Jedoch gab es in den vergangenen Monaten bereits mehrfach die Chance, das Pokémon bei der Feldforschung zu bekommen. Wer das Pokémon jedoch noch immer nicht sein Eigen nennen kann, sollte die Chance hier nutzen.

Pokémon GO: Feldforschungen im März 2023 – alle Kampf-Herausforderungen

Alle Kampf-Quests: In Pokémon GO gibt es auch im März 2023 erneut einige Kampf-Herausforderungen. Wer ein paar starke Monster im Gepäck hat, kann ein paar seltene Shinys fangen. Welche Raids und Kämpfe für die Feldforschung im März 2023 zur Auswahl stehen, haben wir hier aufgeführt.

Aufgabe Belohnung Gewinne einen beliebigen Raid. Panzaeron* Gewinne einen Stufe 3-Raid oder höher. Amonitas*, Kabuto* Gewinne 5 Raids. Aerodactyl* Kämpfe in der GO Battle-Liga Onix*

Diese Kampf-Quests lohnen sich: Die Raid-Quests zur Feldforschung im März 2023 bieten nur wenige besondere Pokémon oder Boni für die Erfüllung der Aufgaben. Am meisten lohnt sich der Raid für die Chance auf ein Shiny-Panzaeron. Ansonsten sollten nur Sammler zuschlagen, die die entsprechenden Pokémon noch nicht besitzen.

Pokémon GO: Feldforschungen im März 2023 – Das sind die Freundschafts-Herausforderungen

Alle Freundschafts-Herausforderungen: Bei den Freundschafts-Herausforderungen geht es um die Bindung zu dem sogenannten „Kumpel-Pokémon“ oder befreundeten Trainern. Um diese Aufgaben zu lösen, ist oftmals Interaktion mit anderen Pokémon-Trainern gefragt. Dafür müssen die Spieler auch immer wieder Geschenke mit Stickern verschicken.

Aufgabe Belohnung Verdiene 5 Bonbons durch laufen mit deinem Kumpel Wailmer* Verdiene 2 Bonbons durch laufen mit deinem Kumpel Scoppel* Versende 3 Bonbons durch laufen mit deinem Kumpel Flunschlik Verdiene 5 Herzen mit deinem Kumpel Fleknoil Sende 3 Geschenke an Freunde mit jeweils einem Sticker Piccolente, Enton* Tausche ein Pokémon Seemon

Diese Freundschafts-Quests lohnen sich: Bei den Freundschafts-Quests ist die Ausbeute an besonderen Pokémon wesentlich höher. Einige der Pokémon wie Shiny Scoppel oder Flunschlink waren jedoch mehrfach bei vergangenen Feldforschungen in Pokémon GO zu finden. Doch wer nach einem Shiny-Wailmer oder einem Piccolente sucht, sollte hier die Augen offen halten.

Pokémon GO: Feldforschungen im März 2023 – alle Sonder-Herausforderungen

Diese Aufgaben gibt es noch: Wie jeden Monat gibt es auch neben den restlichen Quests verschiedene Herausforderungen und Aufgaben, die es für euch im Rahmen der Feldforschung zu bestehen gilt. Hier findet ihr die komplette Übersicht mit allen Belohnungen für die Feldforschung im März 2023.

Aufgabe Belohnung Brüte ein Ei aus Togedemaru, Mantax* Brüte 2 Eier aus Tanhel Entwickle ein Pokémon Evoli* Verwende 3 Power-Ups Bisasam*,Glumanda*, Schiggy* Verwende 5 Power-Ups Endivie*, Feurigel*, Karnimani* Verwende 7 Power-Ups Geckarbor*, Flemmli*, Hydropi* Verwende 10 Power-Ups 25 Mega-Energie für Stollos Drehe 3 PokéStops oder Arenen Mogelbaum* Drehe 5 PokéStops oder Arenen Trasla* Mache einen Schnappschuss von einem wilden Pokémon Hoppspross*, Yanma*, Kramurx* Mache 3 Schnappschüsse von Wasser-Pokémon in der Wildnis Quapsel*

Lohnen sich die Sonder-Herausforderungen im März? Die Aufgaben der Feldforschungen im März 2023 in Pokémon GO ähneln sich aktuell noch sehr mit den Aufgaben und Belohungen der letzten, dementsprechend klein fallen hier die Überraschungen aus. Dennoch sprechen wir hier ein paar Empfehlungen aus. Mogelbaum ist immer ein lohnenswertes Pokémon, dass sich hier gut fangen lässt. Außerdem gibt es außer Quapsel jedes der gelisteten Pokémon als mögliches Shiny. Der Vorteil ist, dass sich diese Pokémon mit relativ kleinem Aufwand fangen lassen und so für Neueinsteiger einige beliebte Monster schnell verfügbar werden.

Welche Events laufen gerade in Pokémon GO? Nach der großen Hoenn-Tour im Februar 2023 startet der März etwas gemächlicher. Jedoch sind bereits die ersten spannenden Events am Horizont, die sich für begeisterte Pokémon-Trainer lohnen können. Um bestens informiert zu sein, möchten wir hier unsere Monatsübersicht für den März 2023 in Pokémon GO empfehlen. Dort gibt es alle Events im März 2023 in einer praktischen Übersicht. Wir wünschen viel Spaß mit unseren Tipps und Guides.