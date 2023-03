Pokémon GO: Fern-Raids werden teurer und Fans gehen auf die Barrikaden

Von: Daniel Neubert

Teilen

Pokémon GO: Fern-Raids werden so teuer wie nie – Fans haben die Schnauze voll © Niantic / Unsplash.com / Ricardo Gomez Angel / ingame.de (Montage)

Pokémon GO stehen einige Änderungen bevor. Die Fern-Raids sollen doppelt so teurer werden. Fans des Spiels haben die Nase voll.

San Francisco – Es gibt Ärger in der Community von Pokémon GO! Entwickler Niantic veröffentlichte gestern eine Nachricht auf ihrem Blog, die die Pokémon Fans richtig wütend machte. Im Kern der Aufregung stehen verschiedene Preisanpassungen und die Fern-Raids, die sich bei den Spielern in den vergangenen Jahren großer Beliebtheit erfreuten. Doch das Studio hinter Pokémon GO hat andere Pläne mit dem Spiel, die sich stark von den Wünschen der Community unterscheiden.

ingame.de erklärt, was sich jetzt ändert und warum die Spieler in Pokémon GO so wütend auf Niantic sind.

Am 30. März 2023 kündigte Entwickler Niantic kurzfristig an, eine große Änderung am Fern-Raid-System in Pokémon GO vorzunehmen. Mit einem Blogpost teilte der Entwickler die Neuigkeiten mit und stellte die Fans damit vor vollendete Tatsachen.