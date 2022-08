Pokémon Go: Im September startet die Season of Light – Das ist bekannt

Von: Aileen Udowenko

Pokémon Go: Im September startet die Season of Light – Das ist bekannt © The Pokémon Company (Montage)

Ab September startet in Pokémon Go eine komplett neue Jahreszeit. Das hält die Season of Light für die Trainer bereit.

San Francisco – Pokémon GO startet im September in eine völlig neue Jahreszeit. Damit löst die Season of Light ihren Vorgänger Season of GO ab. Während in der Season of GO der Sommer im Fokus stand und die Trainer viele Live-Events besuchen konnten, wird sich die Season of Light nun etwas mehr auf die dunkle Jahreszeit fokussieren.

ingame-de verrät, welche Pokémon und Boni die Trainer in der Season of Light erwartet.

Die Season of Light hält also einiges für die Trainer in Pokémon GO bereit. Natürlich veranstaltet Niantic auch wieder Community Days in Pokémon GO während der neuen Jahreszeit, die Termine hierfür sind auch schon bekannt. Während dieser Tage können sich die Spieler über noch mehr Boni und tolle Pokémon freuen.