Pokémon GO: Kommt ein neuer Bosskampf? Dataminer finden Hinweise im Programmcode

Von: Daniel Neubert

Pokémon GO: Kommt ein neuer Rocket-Boss? Dataminer finden Hinweise und neue Feautres © Niantic / Nintendo / unspash.com / ingame.de (Montage)

Pokémon GO hat auch 2022 immer noch einen großen Stellenwert unter den beliebtesten Mobile-Spielen. Offenbar gibt es demnächst ein besonderes Event im Spiel.

San Francisco – Rund sechs Jahre nach Erscheinen ist Pokémon GO immer noch eines der beliebtesten und erfolgreichsten Mobile-Spiele. Entwickler Niantic ist jedoch in der Vergangenheit recht behutsam vorgegangen, wenn es um die Implementierung neuer Features und Spielmechaniken ging. Jedoch steht dem Spiel möglicherweise ein größeres Update bevor. Eine Gruppe von Dataminern hat jetzt in den Daten der App diverse kryptische Hinweise gefunden, welche die Fans gespannt aufhorchen lassen.

Im Sub-Reddit „The Silph Road“, welches das größte Internet-Forum für Pokémon Go darstellt, haben Dataminer diverse Hinweise auf neue Features und Funktionen in Pokémon GO entdeckt. Zwar ist noch nicht vollkommen eindeutig, was sich in den Code-Zeilen verbirgt, doch aus gewissen Einträgen in der Datenbank lassen sich einige erste Rückschlüsse ziehen. In einem Post auf Twitter machte die Gruppe von Data-Minern bereits auf ihren Fund aufmerksam.