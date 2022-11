Pokémon GO: Neuer Promo-Code – Schnell Sammler-Herausforderung und Medaille sichern

Von: Janik Boeck

Pokémon GO: Promo-Code für Sammler-Herausforderung und Medaille © Niantic / Nintendo (Montage)

In Pokémon GO kann man für kurze Zeit einen neuen Promo-Code, einlösen. Die Trainer erwartet eine Sammler-Herausforderung und eine Medaille. Das ist der Code.

San Francisco – Trainer aufgepasst: In Pokémon GO gibt es mal wieder etwas gratis abzustauben. Zum Ende des Monats spendiert Niantic den Spielern weltweit einen neuen Promo-Code. Start der Aktion ist der 1. Advent, viel Zeit habt ihr allerdings nicht, um den Code einzulösen.

ingame.de verrät den neuen Promo-Code in Pokémon GO und welche Vorteile er bringt.

Nach dem Ende des „ON THE GO NEWS“-Streams wurde für Pokémon GO ein neuer Promo-Code veröffentlicht. Wer die Spezialforschung „Ein kosmischer Kumpane“ in Pokémon GO schon abgeschlossen hat und etwas zu tun braucht, kann diesen Promo-Code gratis einlösen. Aber auch alle anderen können zuschlagen und sich den Code gönnen.