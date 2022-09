Pokémon GO: Oktober Community Day mit Lichtel – Fans hypen Event

Monatliches Event

Pokémon-Fans sind ganz aus dem Häuschen. Im Oktober findet der Community Day in Pokémon GO nämlich mit Lichtel statt. Deswegen lohnt sich das Event.

San Francisco – Jeden Monat findet in Pokémon GO der sogenannte Community Day statt. Dabei steht jeweils ein bestimmtes Pokémon im Fokus und taucht während des Events wesentlich häufiger auf. Außerdem ist es auch deutlich leichter auf das seltene Shiny des ausgewählten Monsters während des Events zu treffen. Der Community Day im Oktober ist noch eine ganze Weile hin, doch der Entwickler aus San Francisco hat bereits jetzt das Pokémon für das Event angekündigt – und Fans sind völlig aus dem Häuschen deswegen.

ingame.de enthüllt, wieso sich der Pokémon GO Community Day mit Lichtel so lohnt.

Der Pokémon GO Community Day mit Lichtel findet am Samstag, dem 15. Oktober, statt. Abermals wird das Event nur drei kurze Stunden dauern, genauer gesagt von 14 bis 17 Uhr.