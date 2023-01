Pokémon GO: Shiny Kecleon – Alles über das seltene Monster

Von: Daniel Neubert

So findet ihr Shiny Kecleon in Pokémon GO © Niantic / Nintendo / ingame.de (Montage)

In Pokémon GO können die Spieler seit kurzem Kecleon finden und den Hoenn-Pokedex vervollständigen. Auch ein neues Shiny-Pokemon soll kommen.

San Francisco, Kalifornien – Entwickler Niantic hat zum ersten Community Day des Jahres den Fans von Pokémon GO reichlich neue Events und Inhalte aufgetischt. Die erste Überraschung war in dieser Hinsicht das Erscheinen des Chamäleon-Pokémon Kecleon im Spiel. Wenn sie Kecleon finden, können die Spieler endlich ihren Hoenn-Pokedex vervollständigen und haben damit alle Monster der dritten Pokémon-Generation gesammelt. Doch wie sieht es mit einem Shiny Kecleon aus?

ingame.de verrät, wann und wie die Spieler das neue Pokémon in seiner Shiny-Form bekommen können.

Zum Community Day im Januar 2023 mit Igamaro hat sich Entwickler Niantic für die Spieler etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Zum Ende des Events wurde das Pokémon Kecleon eingeführt, welches das letzte Pokémon der dritten Generation markiert. Somit sind aus den ersten drei Generationen alle Monster in Pokémon GO vertreten.